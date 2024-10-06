中東局勢延燒 分析挺以色列對美影響：捲入戰爭風險增、恐損賀錦麗選情

美國總統拜登周三再度強調了美國對以色列的支持。拜登總統在社群平台X上寫道，同西方七國首腦會晤時，「我再度強調了美國捍衛以色列安全的堅定承諾。」

拜登強調對以色列支持立場的時機，正值中東局勢日益激化之際。去年十月七日，被美國和歐盟以及其他一些國家定性為恐怖組織的哈瑪斯對以色列發動了襲擊。襲擊行動中，大約1200人遭殺害，另有近250人被哈瑪斯劫為人質。其中部分人質目前仍被拘押在加薩地帶。

作為回應，以色列發起了對加薩地帶的大規模軍事行動，目標是徹底消滅哈瑪斯，並解救被扣人質。軍事行動開始至今，加薩地帶已有超過四萬人喪生，其中包括部分平民。

與此同時，以色列軍隊同黎巴嫩真主黨民兵之間的武裝衝突也在不斷加劇。作為哈瑪斯的盟友，真主黨不斷從以色列北部向以境內發射火箭炮。本周一，以色列對黎巴嫩境內發起了地面攻勢。而上周末，真主黨領導人納斯魯拉遇刺身亡。

美國官員表示，美方希望避免中東爆發大規模戰爭，並希望促成人質釋放以換取停火。不過，周二，伊朗對以色列發起了大規模導彈襲擊後，衝突升級的可能性已經遠遠超過了實現停火的可能性。

拜登與內唐亞胡——複雜的關係

在處理以哈戰爭的問題上，以色列總理內唐亞胡在國內面臨諸多壓力。批評者認為，內唐亞胡的強硬立場使哈瑪斯釋放人質的可能性變得更加渺茫。

作為以色列最重要的盟友，美國一直試圖向以色列施加影響，允許向加薩地帶運送更多救援物資。雖然拜登周三再度強調，華盛頓對以色列的堅定支持是不會動搖的。但這並不意味著，美以兩國領導人總是能夠以誠相待。

大西洋理事會智庫斯考克羅夫特中東安全倡議（Scowcroft Middle East Security Initiative）主任帕尼科夫（Jonathan Panikoff）對德國之聲表示：「拜登總統同以色列的關係，不能和拜登總統和內唐亞胡的關係被混為一談，這一點非常重要。拜登與內唐亞胡的關係多年來一直時好時壞，但他對以色列和對以色列的安全承諾則一直非常堅定。」

帕尼科夫說，美國周二幫助以色列抵御伊朗發射的導彈，就是這種承諾的充分體現。但與此同時，拜登政府「對內唐亞胡的決策則感到非常沮喪」。

美國對以色列的信任已經「大打折扣」

以色列對納斯魯拉的刺殺就是這種決策的一個例子。大西洋理事會拉菲克·哈裡裡中心和中東項目高級主管維克斯勒（William Wechsler）認為，拜登同內唐亞胡之間的個人信任度並不高。他表示：「一周前，美國正在竭盡全力促成黎巴嫩和以色列邊境地區的21天停火協議。而且美方每天都在就此同以色列進行溝通，而與此同時，以色列人卻正在策劃刺殺納斯魯拉的行動。但以方並沒有向拜登政府通報他們的計劃。這種經歷大大降低了他們相互間的信任程度」。

美國捲入中東戰爭的風險與日俱增

周二，伊朗對以色列發起導彈襲擊後，內唐亞胡表示：「伊朗今晚犯了一個嚴重的錯誤，並將為此付出代價。」

觀察家們普遍擔心，作為報復，以色列將會發射導彈襲擊伊朗境內的目標。以色列對伊朗的報復行動以及以色列在黎巴嫩境內發起的軍事行動都有可能會引發後果嚴重的大規模戰爭。

韋克斯勒表示，一旦發生戰爭，真主黨民兵就有可能會向以色列發射數以十萬計的火箭炮，令以色列的鐵穹防御系統不堪重負。而伊朗也有可能會向以色列發射足夠多的導彈，令美國部署在以色列境內的防空系統無法應對。

韋克斯勒說：「戰爭還有一種可能性則是，以色列先發制人，試圖摧毀真主黨和伊朗的大量武器，以阻止來自他們的襲擊。這樣就會使大量無辜者陷入危險，因為真主黨有意將武器藏匿在無辜者當中。」韋克斯勒說：「如果真到了這一步，居住在以色列境內的美國人，美軍設在中東的軍事基地以及美國在海灣的合作伙伴就將陷入危險，那麼，美國就很有可能會介入戰爭」。

挺以立場有損賀錦麗（哈里斯）選情？

雖然美國選民最為關心的還是內政議題，但美國對以色列的支持也有可能會成為影響選情的一大因素。從去年春天蔓延美國各大校園的支持巴勒斯坦抗議集會就可以看出，一些美國人非常關注美國在中東衝突中所扮演的角色。

在擁有大量阿拉伯裔選民的密歇根州，大約有十萬共和黨選民在黨內初選時，沒有將選票投給當時的民主黨總統候選人拜登，而是投了「不確定票」。而動員選民投不確定票的倡議者，正是拜登政府在以哈戰爭中支持以色列立場的反對派。在2020年的總統選舉中，拜登總統在密歇根州僅以15萬4千的優勢獲勝。

帕尼科夫認為，基於賀錦麗支持以色列的立場，會促使一些人改變投票意向，而這對特定搖擺州、乃至整個美國的選情都有可能會產生影響。

關注加薩局勢的密歇根選民，會對密歇根的選舉結果產生影響，以至於使該州選情變得對特朗普有利？這完全有可能。帕尼科夫說：「我認為，賓州的情況可能也類似。如果出現這樣的情況，那麼，副總統賀錦麗贏得大選就會變得非常困難。」

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