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伊朗飛彈攻勢暴露以色列防空弱點 伊以恐陷「飛彈乒乓球」危機

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
圖為以色列內蓋夫沙漠內瓦庭空軍基地2日衛星影像。法新社
圖為以色列內蓋夫沙漠內瓦庭空軍基地2日衛星影像。法新社

中東地區緊張局勢一觸即發，以色列過去一周連續空襲黎巴嫩，而伊朗也發射飛彈攻擊以色列。以軍表示準備好對伊朗的飛彈攻擊做出回應，然而衛報分析指出，以色列防空系統未必如表面那麼堅不可摧，一旦伊朗瞄準特拉維夫等重鎮或是人口密集區，恐怕會重創以色列。

伊朗1日晚間發射超過180枚彈道飛彈攻擊以色列，後續以色列官員稱其防禦措施非常堅固，美國國安顧問蘇利文亦稱，伊朗的攻擊「遭受打擊且未造成實質效果」。根據衛星影像和社交影音顯示，伊朗一枚接一枚飛彈擊中內蓋夫沙漠（Negev）的內瓦庭空軍基地（Nevatim），並引發至少二次爆炸，這說明儘管以色列高度吹捧其「鐵穹」和「箭式」防空系統，伊朗的攻擊實際上比先前承認的更加有效。

專家分析這些影像指出，至少32枚飛彈直接命中內瓦庭空軍基地。雖然那些攻擊似乎未造成重大損害，但一些飛彈落在靠近以色列F-35戰機機庫的地方，那是以色列最珍貴的軍事資產之一。

另外，如果這些飛彈瞄準經濟重鎮特拉維夫等，或攻擊其他高價值目標，例如以色列位於海法（Haifa）附近最大的煉油廠Bazan Group，依然可能造成致命影響，甚至可能在以色列大城市旁邊引發生態災難。

美國政府贊助智庫海軍分析中心（CNA）分析師艾文列斯（Decker Eveleth）曾在一篇部落格貼文中寫到，空軍基地屬於難攻擊目標，不大可能造成大量傷亡；可是伊朗可以選擇不同目標，例如位於人口密集區的以軍地面部隊基地，或是平民區，「關鍵事實是，伊朗證明只要有意願，就有能力重創以色列」。

以色列面臨的另個問題是與伊朗來回報復的經濟負擔。以色列防空系統既昂貴又存量有限，這意味只要衝突持續，以色列可能會在面對伊朗攻擊時變得更加脆弱。

長遠來看，以色列可能會攻擊伊朗彈道飛彈生產線和基礎設施。另外包括伊朗革命衛隊的軍事基地或指揮控制中心，以及能源基礎設施，如煉油廠。

還有一個選項是直接打擊伊朗的核設施，德黑蘭已警告這是其紅線之一，而拜登亦已警告內唐亞胡不要採取這一行動。

如果以色列憂心引發無休止的「飛彈乒乓球」，可能要採取更謹慎的報復行動，避免讓衝突變得更嚴重且持久。

以色列 伊朗 彈道飛彈 爆炸 空軍

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