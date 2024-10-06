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以軍襲黎巴嫩醫院 聯合國：醫療人員付出慘重代價

中央社／ 貝魯特5日綜合外電報導
聯合國駐黎巴嫩人道主義協調員瑞薩（Imran Riza）警告，以色列宣稱以真主黨為目標發動的攻擊，對醫療保健造成影響。路透
聯合國駐黎巴嫩人道主義協調員瑞薩（Imran Riza）警告，以色列宣稱以真主黨為目標發動的攻擊，對醫療保健造成影響。路透

黎巴嫩至少4家醫院昨天宣布因為以色列的攻擊而被迫停工，而隸屬於真主黨的一個衛生組織表示，過去24小時內有11名護理人員殉職。聯合國官員警告，醫療人員正付出慘重代價。

英國廣播公司（BBC）報導，根據世界衛生組織（WHO），以色列對黎巴嫩醫院和醫護人員的攻擊長達兩週，至今導致至少37家設施關閉，數十名醫務人員死亡。

以色列軍隊昨晚發表聲明表示，真主黨（Hezbollah）正使用醫療車輛運送戰士和武器，並警告說將對任何疑似用於軍事用途的車輛展開攻擊。

由伊斯蘭衛生委員會（Islamic Health Committee）管理的南黎巴嫩薩拉甘杜爾醫院（Salah GhandourHospital）表示，在收到以色列要求撤離的警告後，昨天的攻擊導致該醫院9名醫護人員受傷。

黎巴嫩南部的醫院工作人員告訴BBC，治療受傷平民的醫療機構遭到以色列直接攻擊。BBC已聯繫以色列國防軍（IDF）尋求置評。

黎巴嫩南部馬爾佳庸（Marjayoun）政府醫院院長卡拉基希（Mounes Kalakish）告訴BBC，醫院入口處有兩輛救護車昨天遭到空襲，造成7名護理人員死亡，醫院別無選擇，只能關閉。

其他醫院繼續提供極為有限的服務。特布寧（Tebnine）醫院院長哈瑪德（Mohammed Hamadeh）告訴BBC，發生在附近的攻擊導致整棟大樓晃動。

法新社報導，聯合國駐黎巴嫩人道主義協調員瑞薩（Imran Riza）警告，以色列宣稱以真主黨為目標發動的攻擊，對醫療保健造成影響。

瑞薩在社群平台發表聲明表示：「過去幾天內，我們目睹針對黎巴嫩醫療保健的攻擊頻率急遽增加。醫療從業人員正在付出最慘重的生命代價，衛生系統瀕臨崩潰邊緣。」

以色列 聯合國 醫護人員 黎巴嫩

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