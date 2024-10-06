以軍猛轟黎巴嫩 美國務院安排班機載公民離開

以色列最近數天鎖定黎巴嫩猛烈轟炸下，美國國務院表示，今天有145人乘坐國務院安排的兩趟航班，離開黎巴嫩。

美國國務院發言人指出，從貝魯特飛往土耳其伊斯坦堡的班機，每趟可載300名乘客，總共載600人。

發言人說：「迄今我們已協助600多名美國公民、美國合法永久居民及其直系親屬，搭乘美國安排的班機離開黎巴嫩。」

法新社報導，美國國務院自9月下旬開始建議美國人「在仍有商業航班可供搭乘時」離開黎巴嫩，並警告那些留下來的人「做好就地避難的準備，以防情況進一步惡化」。

發言人今天表示，國務院自9月24日以來「提供2600多個座位」讓旅客可離開黎巴嫩，包括商業和美國安排的航班，有「數百人」利用這一選擇離境。

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