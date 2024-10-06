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以色列空襲加薩清真寺 釀至少5死20傷

中央社／ 開羅6日綜合外電報導

醫務人員表示，以色列今天早上空襲加薩一座清真寺，造成至少5人死亡、20人受傷。

路透社報導，加薩走廊（Gaza Strip）中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）艾格撒醫院（Al-Aqsa Hospital）附近的清真寺遭攻擊。再過一天，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩的戰爭即將滿1年。

目擊者表示，由於遇襲的清真寺被用來安置因戰爭而流離失所的民眾，傷亡人數可能會增加。

以色列軍方在聲明中表示，他們「對哈瑪斯恐怖分子發動精確打擊行動，而這些恐怖分子的指揮和控制中心，就位在迪爾巴拉一處過去當作艾格撒清真寺的建築物之中」。

以色列與巴勒斯坦衝突數十載，而最新的流血衝突是哈瑪斯武裝分子2023年10月7日突襲以色列南部後，促使以色列對哈瑪斯控制的加薩走廊發動反擊。

根據以色列統計，哈瑪斯去年的突襲行動在以國境內造成1200人死亡，約250人被扣為人質。

而根據加薩衛生部紀錄，以色列迄今對加薩發動的軍事行動已奪走近4萬2000名巴勒斯坦人性命，另導致加薩境內230萬人口幾乎全數流離失所，並引發飢餓危機。南非已向國際法院提出種族滅絕訴訟，以色列則否認指控。

以色列 伊朗

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