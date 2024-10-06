以哈戰即將滿1年！倫敦4萬人上街挺巴勒斯坦 世界各地湧抗議潮

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月7日跨境突襲以色列引爆以哈戰爭，突襲造成1000多人喪生或被俘，隨後以國的回應造成加薩走廊平民傷亡慘重、深陷人道危機。如今衝突即將屆滿一年，全球各大城市在5日湧現成千上萬挺巴勒斯坦示威者，包含在倫敦、柏林和紐約等，要求停止在加薩與更廣泛中東地區的流血衝突。

路透報導，現在正值加薩戰爭即將屆滿一周年，大約4萬名挺巴示威者在倫敦市中心遊行，同時在巴黎、羅馬、馬尼拉、開普敦和紐約市也有數千人集會。另外，美國華府附近也出現抗議人士，表達反對美國向盟友以色列在加薩和黎巴嫩的軍事行動提供支持。

紐約時報廣場出現身穿抗議者戴著黑白相間的巴勒斯坦頭巾（keffiyeh），高喊「加薩、黎巴嫩，你們會崛起，民眾與你們同在」。他們舉著標語，要求對以色列實行武器禁運。

而倫敦的挺巴遊行經過時，部分反抗議者揮舞以色列國旗。根據當地警方，遊行期間有15人被捕，但並未具體說明哪一方人士。

羅馬大約有6000名示威者無視禁令在市中心遊行，與警方爆發衝突，警方隨後發射催淚彈和水砲。

在柏林，大約有1000名抗議者參加示威，舉著巴勒斯坦旗幟，高喊「一年的種族滅絕」。

將近一年的以哈戰爭造成嚴重殺戮和破壞，引發全球多地的大規模抗議活動，包括美國在內，許多地方也出現為期數周挺巴勒斯坦的學運紮營抗議。

哈瑪斯於10月7日對以色列的襲擊造成大約1200人死亡。根據加薩地區衛生部統計，以色列對加薩的軍事報復中，約有4萬2000名巴勒斯坦人喪生。目前還有百人以上被哈瑪斯俘虜在加薩。雙方停火則遙遙無期。

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