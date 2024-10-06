以色列再空襲貝魯特南郊 黎巴嫩官媒：攻勢猛烈
黎巴嫩官媒報導，以色列軍隊呼籲居民撤離真主黨（Hezbollah）據點後，對首都貝魯特（Beirut）南部及鄰近郊區連續發動5次攻擊，其中4次攻勢「非常猛烈」。
根據黎巴嫩國營國家通訊社（National NewsAgency，NNA），「以色列敵軍戰機針對（貝魯特）南郊發動了4次猛烈攻擊，並對喬依法特（Chweifat）地區進行1次攻擊。救護車已趕往現場搶救。」
法新社駐貝魯特記者聽到數起爆炸聲，並目睹貝魯特南郊冒出濃煙。報導指，以軍的每次攻擊後都能看到一團火球升到空中，還有照明彈在濃煙中冉冉升起。
NNA稍後表示，儘管以軍正攻擊貝魯特南郊，貝魯特唯一機場的空中交通「仍在繼續進行」，還有「幾架中東航空公司的飛機剛剛降落」。
【美選熱話題】
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言