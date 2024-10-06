以色列再空襲貝魯特南郊 黎巴嫩官媒：攻勢猛烈

黎巴嫩官媒報導，以色列軍隊呼籲居民撤離真主黨（Hezbollah）據點後，對首都貝魯特（Beirut）南部及鄰近郊區連續發動5次攻擊，其中4次攻勢「非常猛烈」。

根據黎巴嫩國營國家通訊社（National NewsAgency，NNA），「以色列敵軍戰機針對（貝魯特）南郊發動了4次猛烈攻擊，並對喬依法特（Chweifat）地區進行1次攻擊。救護車已趕往現場搶救。」

法新社駐貝魯特記者聽到數起爆炸聲，並目睹貝魯特南郊冒出濃煙。報導指，以軍的每次攻擊後都能看到一團火球升到空中，還有照明彈在濃煙中冉冉升起。

NNA稍後表示，儘管以軍正攻擊貝魯特南郊，貝魯特唯一機場的空中交通「仍在繼續進行」，還有「幾架中東航空公司的飛機剛剛降落」。

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