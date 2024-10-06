快訊

又有熱帶擾帶發展！吳德榮曝影響：明晚首波東北季風到、北台轉濕涼

法部擬推無期徒刑分級制 提高假釋門檻或更長有期徒刑

以色列再空襲貝魯特南郊 黎巴嫩官媒：攻勢猛烈

中央社／ 貝魯特5日綜合外電報導

黎巴嫩官媒報導，以色列軍隊呼籲居民撤離真主黨（Hezbollah）據點後，對首都貝魯特（Beirut）南部及鄰近郊區連續發動5次攻擊，其中4次攻勢「非常猛烈」。

根據黎巴嫩國營國家通訊社（National NewsAgency，NNA），「以色列敵軍戰機針對（貝魯特）南郊發動了4次猛烈攻擊，並對喬依法特（Chweifat）地區進行1次攻擊。救護車已趕往現場搶救。」

法新社駐貝魯特記者聽到數起爆炸聲，並目睹貝魯特南郊冒出濃煙。報導指，以軍的每次攻擊後都能看到一團火球升到空中，還有照明彈在濃煙中冉冉升起。

NNA稍後表示，儘管以軍正攻擊貝魯特南郊，貝魯特唯一機場的空中交通「仍在繼續進行」，還有「幾架中東航空公司的飛機剛剛降落」。

以色列 伊朗

延伸閱讀

以黎戰火持續 拜登警告不要攻擊伊朗石油設施

以黎局勢緊張...各國急從黎巴嫩撤僑 大陸已撤離200多位陸公民

傳以軍連續11次空襲 鎖定貝魯特南郊真主黨據點

以軍續轟貝魯特！目標鎖定真主黨遭擊斃領袖「潛在接班人」

相關新聞

川普：以應先打伊朗核設施

美國總統拜登四日說，對伊朗日前的飛彈襲擊，以色列還沒決定報復方式和手段，但若他是以色列人，「我會考慮襲擊（伊朗）油田以外...

以黎戰火持續 拜登警告不要攻擊伊朗石油設施

（德國之聲中文網）以色列與伊朗支持的真主黨沖突升級，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）敦促仍留在黎巴嫩的加拿大公民前往登記，以便搭乘特別航班撤離黎巴嫩。路透社援引特魯多表示：“我們仍有由

「及時離開黎巴嫩」以黎衝突急遽惡化 加拿大急撤離逾千公民

由於黎巴嫩安全情勢急遽惡化，加拿大已自當地撤離逾千加國公民，總理杜魯道今天敦促仍滯留黎巴嫩的加國民眾盡快登記搭乘特別安排...

受黎巴嫩呼叫器爆炸案影響 阿聯酋航空：禁帶呼叫器和對講機登機

路透報導，繼上月黎巴嫩發生呼叫器和對講機爆炸案後，杜拜阿聯酋航空（Emirates Airlines）禁止乘客攜帶呼叫器...

以黎局勢緊張...各國急從黎巴嫩撤僑 大陸已撤離200多位陸公民

以色列與伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨的衝突急劇升級，多個國家都準備了從黎巴嫩撤離公民的應急...

倖存機率「近乎於零」！ 真主黨可能新任領導人傳死於以軍空襲

耶路撒冷郵報5日報導，一位匿名官員告訴阿拉伯天空新聞，真主黨前總書記納斯拉勒（Hassan Nasrallah）的推定接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。