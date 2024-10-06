以哈戰爭屆滿週年 全球多地出現示威活動

以哈戰爭即將屆滿週年，並蔓延到更廣泛地區之際，數以千計抗議人士今天走上世界各地數個主要城市的街頭，要求終結加薩走廊的流血事件。

路透社報導，倫敦市中心的遊行吸引約4萬名挺巴勒斯坦示威者，另有數千人聚集在巴黎、羅馬、馬尼拉和開普敦（Cape Town）街頭，期盼終結這場戰爭。

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日跨境攻擊以色列南部，引發戰爭。根據以國統計，本次攻擊造成1200人喪生，另有約250名以國民眾遭扣為人質。

根據加薩衛生部，以色列隨後對加薩的攻擊已造成近4萬2000名巴人死亡，並導致該地區的230萬人口幾乎全數流離失所。

在倫敦，示威隊伍經過之處，還有親以色列人士揮舞旗幟。據警方稱，抗議活動期間有15人被捕，但警方並未說明被拘留者是否來自任何一個團體。

在羅馬，約有6000名抗議者不顧禁令，在市中心遊行。由於示威活動爆發衝突，警方還發射了催淚瓦斯和水槍，以驅散人群。

德國首都柏林，示威活動吸引約1000人參與，他們高舉巴勒斯坦國旗，高喊「種族滅絕元年」。

法國巴黎的1名黎巴嫩裔抗議者說，「我們很擔心爆發區域戰爭，因為目前與伊朗、伊拉克和葉門的關係相當緊張」。

在菲律賓首都馬尼拉，活動人士在美國大使館前發動示威，抗議美國向以色列提供武器，抗議群眾還與鎮暴警察發生衝突。

今天稍晚，以哈戰爭週年示威活動將在世界其他城市登場，包括美國和智利。預計部分地區也將出現一些力挺以色列的活動。

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