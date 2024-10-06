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國人善終路艱難 癌末安寧療護率連2年下降

伊朗外長：若以色列反擊 將招致「更強烈」報復

中央社／ 大馬士革5日綜合外電報導

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天揚言，將對任何侵略行動做出「更強烈」的反應。本週稍早，以色列稱已準備好對伊朗的飛彈攻擊做出回應。

阿拉奇今天在敘利亞首都大馬士革（Damascus）告訴媒體記者，「針對猶太復國主義（Zionist）政權（指以色列）的任何攻擊，我方的反應非常明確。」他在當地會見了敘國總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）等高階官員。

阿拉奇說，「針對（以色列的）每個行動，伊朗都會做出相應、類似，甚至是更強烈的反應。」

今天稍早，巴夏爾．阿塞德辦公室也表示，伊朗對以色列的飛彈攻擊是「強烈回應，給了猶太復國主義實體一個教訓」。

阿拉奇發布上述言論之前，1名以國軍官告訴法新社，以軍正「準備對伊朗前所未見的非法攻擊做出回應」。

稍早在大馬士革，阿拉奇也再度呼籲加薩走廊和黎巴嫩停火。

阿拉奇說，「今天最重要的議題就是停火，特別是在黎巴嫩和加薩地區。目前已有一些相關計畫和磋商，希望能夠成功。」

這是阿拉奇8月上任以來首次出訪。1年前，伊朗支持的巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）跨境攻擊以色列並引發加薩戰爭；今年9月23日，以國又大幅加強對黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」（Hezbollah）的打擊。

以色列 伊朗

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