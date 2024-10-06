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川普：以應先打伊朗核設施

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國總統拜登四日說，對伊朗日前的飛彈襲擊，以色列還沒決定報復方式和手段，但若他是以色列人，「我會考慮襲擊（伊朗）油田以外的其他選項」。前總統川普同日則說，以色列應先打擊伊朗核設施，再擔心其他事。

以媒耶路撒冷郵報五日報導，以軍四日又空襲貝魯特南郊，據信旨在「斬首」黎巴嫩真主黨可能的接班人選、故領袖納斯拉勒表弟薩法丁。據沙烏地阿拉伯哈達斯電視台報導，以色列已證實消滅薩法丁。英國天空新聞阿拉伯台也引述幾位匿名以色列消息人士報導，他已死於空襲。

路透五日引述一位黎巴嫩安全消息人士說，薩法丁在以軍四日空襲後失聯。

拜登在白宮簡報室說，以色列總理內唐亞胡決定後續行動時，應謹記美方對以的支持；以方不會立即做出決定，但一旦決定出爐，美方希望能與他們討論。

拜登二日表明不支持以色列打擊伊朗核設施。川普四日在北卡羅來納州費耶特維爾市造勢時說，拜登「答錯了」，伊朗核設施「不是你應該攻擊的目標嗎？」

川普還說，拜登被媒體問到對伊朗有何看法、是否會攻打伊朗時卻稱只要以色列不攻打伊朗核設施就好，「但這是你會想攻擊的目標吧？」川普指拜登的回答理應是先攻擊核設施，再煩惱其他事；若以色列將這麼做，就會這麼做，「但我們將得知他們計畫為何」。

一位美國國務院高官四日對有線電視新聞網（ＣＮＮ）說，以色列還未向拜登政府保證，鎖定伊朗核設施不在其報復行動選項內，也很難說以方是否會在哈瑪斯襲擊以色列一周年當天報復伊朗。

以色列 伊朗

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