以黎戰火持續 拜登警告不要攻擊伊朗石油設施

（德國之聲中文網）以色列與伊朗支持的真主黨沖突升級，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）敦促仍留在黎巴嫩的加拿大公民前往登記，以便搭乘特別航班撤離黎巴嫩。路透社援引特魯多表示：“我們仍有由加拿大組織的航班座位。我們鼓勵所有加拿公民抓住機會，飛離黎巴嫩。”加拿大總理辦公室的一位官員表示，航班也向澳大利亞、新西蘭、美國和一些歐洲國家的公民開放。

以色列首次襲擊黎巴嫩北部

以色列阿拉伯語發言人周六上午在社交媒體上發布了一條消息，警告此前被疏散的村莊居民不要返回。以方表示，軍隊正在繼續發動襲擊，並警告人們在接到進一步通知之前不要返回家園。以色列稱其目標是真主黨，但黎巴嫩當局指責以色列以平民為目標，並指有數十名婦女和兒童被在襲擊中喪生。

周六，以色列的一次襲擊首次擊中了黎巴嫩北部城市的黎波裡(Tripoli)附近的一個難民營，與此同時，以色列對黎巴嫩南部和貝魯特的襲擊仍在繼續。

巴勒斯坦哈馬斯稱，其一名指揮官在以色列對的黎波裡的襲擊中喪生。以色列沒有立即對這次襲擊發聲，但在過去一年裡，以色列在黎巴嫩殺死了多名哈馬斯官員。

拜登警告以色列不要攻擊伊朗石油設施

美國總統拜登周五（10月4日）警告以色列不要攻擊伊朗的石油設施，並表示他正努力爭取國際社會支持，以避免中東爆發全面戰爭。拜登還提到以色列總理內塔尼亞胡，讓其考慮下一步行動時 “應該記住 ”美國對以色列的支持。

拜登對媒體表示：“如果我是他們，我會考慮其他選項，而不是攻擊油田。”

本周早些時候以色列開始地面行動的幾天前，聯合國拒絕了以色列提出的將部分維和人員轉移到黎巴嫩邊境附近的請求。聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）在一份聲明中說：“9月30日，以色列軍方通知聯黎部隊，計劃對黎巴嫩進行有限的地面突襲。他們要求我們從部分地區撤離”。聲明補充說，"部隊決定仍堅守原地，聯合國旗幟繼續飄揚。”

伊朗外長抵達敘利亞

伊朗外長阿拉格齊已抵達敘利亞首都大馬士革，與敘方官員討論地區局勢和雙邊關系。自以哈馬戰爭近一年前爆發以來，以色列已在敘利亞多個地區進行了數十次空襲。以色列誓言阻止伊朗在敘利亞的軍事存在，而敘利亞是伊朗向黎巴嫩真主黨運送武器的重要通道。

(路透社，美聯社等)

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