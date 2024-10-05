「及時離開黎巴嫩」以黎衝突急遽惡化 加拿大急撤離逾千公民
由於黎巴嫩安全情勢急遽惡化，加拿大已自當地撤離逾千加國公民，總理杜魯道今天敦促仍滯留黎巴嫩的加國民眾盡快登記搭乘特別安排的航班離境。
路透社報導，杜魯道（Justin Trudeau）辦公室一名官員表示，加拿大已有6000人登記欲離開黎巴嫩，當局這週末正設法聯繫另外2500人，且7、8日將安排更多航班協助撤離加國公民。
法語國家在法國召開領袖峰會，出席的杜魯道在會上說：「加拿大安排的（撤離）班機還有座位。我們鼓勵所有加拿大人搭機，趁還來得及時離開黎巴嫩。」
以色列與有伊朗撐腰的黎巴嫩政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）之間的衝突急遽惡化，世界各國紛紛展開將公民撤離黎巴嫩的行動。
德國外交部指出，昨天再從黎巴嫩撤離219人，且持續撤出非必要工作人員、大使館員工家屬和健康狀況不佳的國民。
中國外交部今天宣布，逾200位中國公民已平安撤離黎巴嫩。
韓國外交部今天也提到，韓國一架軍機已自黎巴嫩撤走97位韓國公民及其家屬。
11名日本人、5位外籍人士昨天搭乘日本航空自衛隊C-2運輸機自黎巴嫩飛往約旦。截至本月3日，黎巴嫩境內約有50位日本公民。
此外，英國、美國、法國、澳洲、俄羅斯與西班牙等國也相繼擬定或展開撤離公民計畫。
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