受黎巴嫩呼叫器爆炸案影響 阿聯酋航空：禁帶呼叫器和對講機登機

路透報導，繼上月黎巴嫩發生呼叫器和對講機爆炸案後，杜拜阿聯酋航空（Emirates Airlines）禁止乘客攜帶呼叫器和對講機登機。

阿聯酋航空4日在官網發布聲明表示，「禁止所有搭機往返，或經過杜拜的旅客在托運及隨身行李中攜帶呼叫器和對講機」，並補充作為加強安全措施的一部分，杜拜警方將沒收所有被發現的違禁品。

阿聯酋航空也宣布，飛往伊拉克和伊朗的航班將停飛至8日，而非往約旦的航班將在6日恢復。由於以色列加強攻擊伊朗支持的真主黨，包括空襲貝魯特機場附近地區，阿聯酋航空飛往黎巴嫩的航班將停飛至15日。

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