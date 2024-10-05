快訊

一銀分行驚爆行員螞蟻搬運！每捆百萬現鈔A走數張 得手629萬餘元

封麥9年…江蕙國慶晚會獻唱 真實狀況曝光「一度快感冒」

山陀兒颱風災情多…鄭明典稱「應考慮除名」 氣象署回應

聽新聞
0:00 / 0:00

受黎巴嫩呼叫器爆炸案影響 阿聯酋航空：禁帶呼叫器和對講機登機

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
阿聯酋航空一架波音777-300ER客機去年1月停在杜拜機場。路透
阿聯酋航空一架波音777-300ER客機去年1月停在杜拜機場。路透

路透報導，繼上月黎巴嫩發生呼叫器和對講機爆炸案後，杜拜阿聯酋航空（Emirates Airlines）禁止乘客攜帶呼叫器和對講機登機。

阿聯酋航空4日在官網發布聲明表示，「禁止所有搭機往返，或經過杜拜的旅客在托運及隨身行李中攜帶呼叫器和對講機」，並補充作為加強安全措施的一部分，杜拜警方將沒收所有被發現的違禁品。

阿聯酋航空也宣布，飛往伊拉克和伊朗的航班將停飛至8日，而非往約旦的航班將在6日恢復。由於以色列加強攻擊伊朗支持的真主黨，包括空襲貝魯特機場附近地區，阿聯酋航空飛往黎巴嫩的航班將停飛至15日。

以色列 伊朗 呼叫器 阿聯酋

延伸閱讀

通訊設備連環爆引憂 阿聯酋航空禁呼叫器、對講機上機

以黎局勢緊張...各國急從黎巴嫩撤僑 大陸已撤離200多位陸公民

以色列襲真主黨情報總部 伊朗警告盟友不會退縮

傳以軍連續11次空襲 鎖定貝魯特南郊真主黨據點

相關新聞

倖存機率「近乎於零」！ 真主黨可能新任領導人傳死於以軍空襲

耶路撒冷郵報5日報導，一位匿名官員告訴阿拉伯天空新聞，真主黨前總書記納斯拉勒（Hassan Nasrallah）的推定接...

受黎巴嫩呼叫器爆炸案影響 阿聯酋航空：禁帶呼叫器和對講機登機

路透報導，繼上月黎巴嫩發生呼叫器和對講機爆炸案後，杜拜阿聯酋航空（Emirates Airlines）禁止乘客攜帶呼叫器...

以黎局勢緊張...各國急從黎巴嫩撤僑 大陸已撤離200多位陸公民

以色列與伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨的衝突急劇升級，多個國家都準備了從黎巴嫩撤離公民的應急...

影響範圍恐擴大！以色列伊朗衝突不斷升溫 後續發展3方向一次看懂

過去一週來，隨以軍攻擊黎巴嫩、伊朗飛彈襲擊以色列，加薩戰爭持續延燒，更高強度的中東衝突恐一觸即發，影響範圍可能持續擴大。...

遭盯上？以色列昨空襲黎巴嫩南郊 消息人士：真主黨潛在接班人失聯

三名黎巴嫩消息人士告訴路透，以色列4日空襲黎巴嫩南郊以來，就一直聯繫不到真主黨領袖潛在繼任者薩菲丁（Hashem Saf...

衝突快速加劇 真主黨：發射火箭彈打擊以色列北部空軍基地

黎巴嫩真主黨表示，其武裝分子今天向以色列北部城市海法（Haifa）附近的拉馬特大衛空軍基地（Ramat David Ai...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。