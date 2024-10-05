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通訊設備連環爆引憂 阿聯酋航空禁呼叫器、對講機上機
黎巴嫩接連發生通訊設備爆炸案後，總部位於杜拜的阿聯酋航空（Emirates Airlines）已禁止乘客攜帶呼叫器和對講機上機，且因中東局勢惡化，將會延長暫時停止飛往當地的部分航班停飛時間。
法新社報導，在伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）黨人發生一連串通訊裝置爆炸事件數週後，阿聯酋航空表示：「所有搭乘往返或途經杜拜航班的乘客，將禁止在託運行李或占位行李中攜帶呼叫器或對講機。」
真主黨指控以色列為連環爆炸事件的主謀。
阿聯酋航空昨天在網站發布的聲明中指出，「若在乘客的手提行李或託運行李中發現此類物品，將被杜拜警方沒收」。
中東最大的航空公司阿聯酋航空也宣布，飛往伊拉克和伊朗的航班將繼續停飛至8日。
此外，由於以色列加強對黎巴嫩的攻擊力道，且襲擊範圍包含其唯一一座機場附近的首都部分地區，阿聯酋航空來往黎巴嫩的航班將停飛至15日。
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