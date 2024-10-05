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以黎局勢緊張...各國急從黎巴嫩撤僑 大陸已撤離200多位陸公民

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黎以衝突升級，中國大陸自黎巴嫩分2批撤僑，共200多人。圖為從黎巴嫩撤離的大陸僑民1日在賽普勒斯辦理入境手續。圖／新華社
黎以衝突升級，中國大陸自黎巴嫩分2批撤僑，共200多人。圖為從黎巴嫩撤離的大陸僑民1日在賽普勒斯辦理入境手續。圖／新華社

(德國之聲中文網) 以色列伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨的衝突急劇升級，多個國家都準備了從黎巴嫩撤離公民的應急計劃：

澳洲

澳洲已為其公民安排了數百航班座位，幫助他們離開黎巴嫩，並計劃使用軍機將民眾撤離至賽普勒斯。此外還可能通過海上進行撤離。不過，澳洲已敦促估計在黎巴嫩的約1,5萬名公民趁著貝魯特機場仍然開放時盡快離開。

加拿大

據信，加拿大將與澳洲合作通過海路撤離本國公民。《多倫多星報》（Toronto Star）指出，兩國計劃租用一艘商船，每天運送約1000人離開。

中國大陸

據中國官媒新華社報導，中國政府已安全撤離了200多名大陸公民。

丹麥

丹麥雖然敦促公民盡快離開，但表示尚未啟動撤離行動，因為仍有飛離黎巴嫩的民航。丹麥外交部表示，黎巴嫩航空公司中東航空公司將增加從貝魯特飛往歐洲的航班，以滿足旅行需求。

法國

法國雖然已從數月開始指定應急計劃，但尚未發出大規模撤離令。目前的計劃主要是通過航運撤離民眾，同時也可能通過土耳其進行撤離，法國在該地區有一艘軍艦。

德國

德國外交部表示，周五將繼續撤離219名國民，並補充將繼續撤離非必要工作人員、外交官家屬以及更有醫療需求的公民，並承諾會給希望離開黎巴嫩的人提供支持。

義大利

義大利已減少駐貝魯特大使館的外交人員，並加強了安全人員的配備。該國外長多次呼籲本國公民盡快離開黎巴嫩，並向以色列尋求保證，以確保意大利維和人員在該地區的安全。

日本

本周四（10月3日），日本已派出自衛隊運輸機前往約旦和希臘，以備黎巴嫩撤僑。NHK援引日本內閣官房長官林芳正表示，政府將毫不鬆懈地繼續為保障海外日僑的安全採取萬全之策。目前，黎巴嫩共有約50名日本僑民。

俄羅斯

俄羅斯已開始從黎巴嫩撤離公民，俄羅斯緊急情況部長表示，外交官的家屬於周四搭乘專機離開貝魯特。

土耳其

土耳其外交部周二表示，已為通過海空路線撤離在黎巴嫩的土耳其公民做好準備，並正與約20個國家合作，幫助其他國籍公民通過土耳其進行撤離。目前在黎巴嫩的土耳其公民約有1.4萬人，但這一數字尚未最終確定。

美國

美國已下令向賽普勒斯部署數十名士兵，以幫助準備美國公民從黎巴嫩撤離等情況做準備。美國國務院本周初表示，政府正在與航空公司合作，增加離開黎巴嫩的航班，並為美國公民提供更多座位。

（路透社等）

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以色列 伊朗 黎巴嫩

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