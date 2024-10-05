衝突快速加劇 真主黨：發射火箭彈打擊以色列北部空軍基地

黎巴嫩真主黨表示，其武裝分子今天向以色列北部城市海法（Haifa）附近的拉馬特大衛空軍基地（Ramat David Airbase）發射Fadi-1火箭彈，該基地距離黎巴嫩邊界約45公里。

法新社報導，伊朗支持的真主黨（Hezbollah）透過聲明還指出，其戰士在黎巴嫩南部靠近邊界的地方以飛彈擊中1輛以色列戰車。

最近幾天，以色列和真主黨間的暴力衝突迅速加劇，以色列除了對黎巴嫩各地真主黨據點發動猛烈空襲，地面部隊也在邊界地區進行突襲，即將滿1年的跨境交火演變成全面戰爭。

這次情勢升級包括本週伊朗有史以來第2次直接對以色列發射飛彈、真主黨火箭彈攻擊加劇，伊朗盟友也從葉門等地發動攻擊。

上述事件都發生在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列的突襲即將滿一週年前夕。

由哈瑪斯史無前例的突襲所引發的戰爭已在加薩走廊（Gaza Strip）持續將近1年，以色列現在將焦點轉向北方，試圖使因真主黨火箭彈攻擊而被迫逃離的數以萬計以色列人重返家園。

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