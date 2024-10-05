影響範圍恐擴大！以色列伊朗衝突不斷升溫 後續發展3方向一次看懂

過去一週來，隨以軍攻擊黎巴嫩、伊朗飛彈襲擊以色列，加薩戰爭持續延燒，更高強度的中東衝突恐一觸即發，影響範圍可能持續擴大。法新社訪問多名專家分析中東情勢的後續發展。

以色列會報復伊朗嗎？

伊朗1日晚間對以色列發射約200枚飛彈，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）火速發聲譴責，宣稱：「伊朗今晚鑄成大錯，並將為此付出代價。」

巴黎智庫「尚恩．喬瑞斯基金會」（Jean Jaures Foundation）中東問題專家哈爾法（David Khalfa）表示，考慮到伊朗這次攻擊的規模不同以往，而且鎖定敏感的軍事設施作為攻擊目標，以色列不得不作出回應。

這是伊朗第2次直接攻擊以色列。分析人士預測，以軍這次可能進行更大規模的回擊。

以色列智庫「國家安全研究所」（Institute for National Security Studies）伊朗問題專家希特里諾維奇（Danny Citrinowicz）表示，許多以色列人本週正在慶祝猶太新年，這次假期「可能不是報復的好時機」…但我認為也不會拖太久」。

以色列有哪些選項？

據哈爾法所說，自伊朗發動攻擊以來，以色列官員認為現在可能是「果斷解決伊朗政權問題的歷史性時機」。

以色列前總理班奈特（Naftali Bennett）是最早疾呼攻打伊朗核設施的人之一；以色列將伊朗核設施視為其生存的威脅。

不過，伊朗最為機密的核設施據信藏在地底深處，以色列可能無法打擊到。

根據專家和以色列媒體報導，其他可能的反擊行動還包括針對性暗殺、攻擊伊朗工業設施或進行網路攻擊。

哈爾法說，歷經數十年緊張局勢，以色列和伊朗如今「不再是低強度衝突，而是一場公開戰爭」，恐演變成一場「區域性消耗戰」。

伊朗和以色列真想開戰嗎？

希特里諾維奇說伊朗「至少在某種程度上，已經過深思熟慮。他們準備好了」，暗指德黑蘭當局將會「迅速」對以色列報復做出反應。

國家安全研究所另一名伊朗問題專家夏因（SimaShine）表示，伊朗擁有的破壞能力「毋庸置疑」，「他們可以發射超過200枚，甚至300枚飛彈，他們還有無人機」；她示警，還可能發生「海外恐怖攻擊行動」，襲擊以色列的外交使團或猶太社區中心。

華府智庫「國際政策中心」（Center for International Policy）高級研究員圖西（Sina Toossi）說，「現在一切都取決於以色列的回應，決定是否升級成一場區域戰爭」，尼坦雅胡和伊朗都正在進行「豪賭」。

隨著緊張情勢一次次升溫，風險也隨之攀升。然而，伊朗和以色列一再堅稱，他們都不希望陷入冤冤相報的惡性循環。

希特里諾維奇指出，伊朗和以色列終將「尋求政治解決方案」，並可能獲得美國和法國支持，尤其法國在前殖民地黎巴嫩的影響力有望在恢復區域和平方面發揮關鍵作用。

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