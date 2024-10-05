以色列襲真主黨情報總部 伊朗警告盟友不會退縮

以色列表示，以軍針對黎巴嫩首都貝魯特的真主黨情報總部進行攻擊，目前正在評估對真主黨高層發動一系列攻擊的損失，而伊朗最高領袖稱這些襲擊將適得其反。

路透社報導，為了回應以軍在黎巴嫩的軍事行動，伊朗1日對以色列發射180多枚彈道飛彈，此後以方一直在權衡各種回應方案。

以色列力求反擊黎巴嫩真主黨（Hezbollah）武裝分子，並消滅他們的加薩盟友哈瑪斯（Hamas）。由於伊朗石油設施可能遭受攻擊，也導致國際油價上漲。

在以色列廣泛攻擊行動下，已有超過120萬名黎巴嫩人逃離家園，據稱以軍空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut），是為了擊斃伊朗支持的真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）的可能接班人，而納斯拉勒一週前已遭以色列擊斃。

被外界視為真主黨接班人選的薩法丁（HashemSafieddine）至今生死未卜，以色列或真主黨都未對他發表評論。

路透社記者說，今天凌晨在貝魯特南郊聽到爆炸聲響並看到濃煙冒出；與此同時，以軍對此區居民發布3起警報，要求他們立即撤離。

真主黨在今天凌晨發布的聲明中也說，以軍正試圖滲透黎巴嫩南部城鎮奧代賽（Odaisseh），那裡的衝突仍持續進行。

美國總統拜登（Joe Biden）昨天表示，如果站在以色列的立場，他會考慮攻打伊朗油田的替代方案，並稱他認為以色列還沒決定如何回應伊朗。

拜登在白宮記者會被問到，他是否認為以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）不進行外交交涉，是試圖影響11月5日美國大選。共和黨前總統川普與民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）將在大選中對決。

拜登說：「我不知道他是否試圖影響選舉，但我也不指望這一點…沒有哪一任政府對以色列提供的協助比我還多。」

黎巴嫩政府表示，過去1年來，國內有超過2000人喪命，其中多數發生在過去2週。聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）稱造成平民傷亡令人「完全無法接受」。

以色列表示，以軍目標是打擊敵方的軍事力量，並採取措施降低對平民的傷害。以色列也指控真主黨與哈瑪斯躲在平民之中，但他們否認這項說法。

伊朗朝以色列發射飛彈，有部分是為了報復以色列擊斃在真主黨舉足輕重的人物納斯拉勒，因為他率領真主黨成為足以影響整個中東的強大武裝與政治勢力。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在德黑蘭向一大群民眾說，伊朗的區域盟友不會退縮。

哈米尼昨天罕見露面主持禮拜時說，以色列在中東地區的敵人應該「加倍努力並增強實力…抵抗這個具侵略性的敵人」，他也提到納斯拉勒，並稱伊朗對以色列的攻擊合法且合理。

他說，伊朗在對抗以色列上，「不會拖延，也不會倉促履行其職責」。

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