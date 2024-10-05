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中東局勢緊張 印度評估局勢不至擴大暫無撤離計畫

中央社／ 新德里5日專電

以色列伊朗衝突使得中東局勢緊張，印度雖深表關切，但認為衝突範圍不會擴大，暫時沒有將民眾撤離這些國家的計畫。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）4日在記者會中提到，印度呼籲該地區要以對話和外交方式解決爭端。

他說：「我們深深地關切該地區發生的事件，過去也已經提到，暴力問題升溫是我們深切關注的問題，我們再次呼籲各方，要保持克制。」

賈斯瓦指印度政府評估這波衝突影響的區域不會再擴大，也再次強調印度敦促藉由對話和討論來解決問題的方式。

當被問到是否有撤回當地印度民眾的計畫時，賈斯瓦表示，目前從伊朗、以色列等國出發的航班仍在營運，想要離開那些地方的人都沒問題，雖然有些民眾與當地的使館聯繫，但目前印度沒有任何撤離民眾的計畫。

印度對包括伊朗、以色列在內的安全局勢不斷惡化表達關切，稍早曾建議國民在非必要的情況下，應避免前往那些地方。

根據印度官方的統計，以色列約有3萬名印度人，伊朗有包括約5000名學生在內的約1萬名印度人，黎巴嫩則有約3000名印度人。

以色列 伊朗

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