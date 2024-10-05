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回應飛彈攻擊 川普：以色列應攻打伊朗核設施

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
共和黨總統候選人川普。美聯社
共和黨總統候選人川普。美聯社

美國共和黨總統候選人川普今天說，他認為以色列應該攻擊伊朗的核子設施，以回應伊朗最近的飛彈襲擊。

法新社報導，前美國總統川普參加北卡羅來納州的競選活動時，提到本週稍早有記者問總統拜登有關以色列可能攻擊伊朗核子設施的問題。

川普在費耶特維爾市（Fayetteville）一座美軍主要基地附近的市民大會式活動上說：「他們問他，你對伊朗有什麼看法，你會攻打伊朗嗎？結果他說，『只要他們不攻打核子設施就好』。但這是你會想要攻打的目標，對吧？」

拜登本月2日被問到是否會支持打擊伊朗核子設施時告訴媒體：「答案是不。」他還說，他反對為了回應伊朗日前朝以色列發射近200枚飛彈而對伊朗核設施發動這類攻擊。他說，「我們將與以色列討論他們將採取什麼行動」，所有七大工業國集團（G7）成員國都同意以色列「有權回應，但應該按比例做出回應」。

川普今天回應參與者提問時說：「我覺得他這題答錯了。這不是你應該攻擊的目標嗎？我的意思是，這是我們面臨的最大風險，核子武器。」

川普又說：「當他們問他那個問題時，答案應該是先攻打核子設施，之後再擔心其餘的事情。」

「如果他們會這麼做，那就會這麼做。但我們最後總會知道他們的計畫是什麼。」

川普與代表民主黨競選總統的副總統賀錦麗（Kamala Harris）的選戰陷入白熱化，他很少談到中東最近升高的緊張情勢，但他本週發表措辭嚴厲的聲明，要求拜登與賀錦麗為中東危機負責。

以色列 伊朗

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