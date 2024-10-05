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美國務院官員：以色列未保證不攻擊伊朗核設施 可能動手時間曝

美國務院官員：以色列未保證不攻擊伊朗核設施 可能動手時間曝

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國國務院官員透露，以色列並未向拜登政府保證，不會攻擊伊朗核設施。圖為以色列總理內唐亞胡。歐新社
美國國務院官員透露，以色列並未向拜登政府保證，不會攻擊伊朗核設施。圖為以色列總理內唐亞胡。歐新社

美國總統拜登稍早表示，以色列仍未決定如何回應伊朗日前的大規模飛彈攻擊，外界屏息以待。一名美國國務院高階官員當地時間4日向CNN指出，以色列並未向拜登政府保證，不會針對伊朗核設施。

該名官員補充，很難判斷以色列是否會在本月7日，也就是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯對以色列發動大規模攻擊1周年之際，發動報復性打擊。

拜登在同日簡報會上曾表示，如果他處於以色列的立場，會考慮打擊伊朗油田之外的其他替代方案，稱以色列「不會立即做出決定」。

以色列 伊朗

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