如何報復伊朗飛彈攻擊？拜登：以色列還沒決定好

美國總統拜登4日罕見在白宮親自回答記者提問，稱以色列還沒決定如何回應伊朗日前的大規模飛彈攻擊，如果他處於以色列的立場，會考慮打擊伊朗油田的替代方案。

拜登表示，美國軍方和外交官與以色列保持聯繫，當以色列評估如何回應後，雙方將會進行討論。他重申，以色列完全有權向針對他們的惡意攻擊作出回應，這些攻擊不僅來自伊朗，亦來自真主黨及青年運動。

此外，拜登還說，不知道以色列總理內唐亞胡是否為了影響11月美國大選結果而拖延達成和平協議，強調沒有一個政府比他向以色列提供更多的協助，內唐亞胡應該記住這點。

商品推薦