聽新聞
0:00 / 0:00
如何報復伊朗飛彈攻擊？拜登：以色列還沒決定好
美國總統拜登4日罕見在白宮親自回答記者提問，稱以色列還沒決定如何回應伊朗日前的大規模飛彈攻擊，如果他處於以色列的立場，會考慮打擊伊朗油田的替代方案。
拜登表示，美國軍方和外交官與以色列保持聯繫，當以色列評估如何回應後，雙方將會進行討論。他重申，以色列完全有權向針對他們的惡意攻擊作出回應，這些攻擊不僅來自伊朗，亦來自真主黨及青年運動。
此外，拜登還說，不知道以色列總理內唐亞胡是否為了影響11月美國大選結果而拖延達成和平協議，強調沒有一個政府比他向以色列提供更多的協助，內唐亞胡應該記住這點。
【美選熱話題】
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言