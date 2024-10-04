避中東戰火 日自衛隊運輸機從黎巴嫩撤僑至約旦
隨著以色列軍隊對黎巴嫩展開地面攻勢，中東緊張局勢加劇，日本政府安排自衛隊運輸機從黎巴嫩撤僑，今晚將希望撤離的日本人及法國人等共16人載至約旦。
日本放送協會（NHK）報導，日本政府3日表示，在黎巴嫩有包含約20名大使館人員在內等約50名日本人，為了安排讓這些人撤離黎巴嫩，3日派出兩架日本航空自衛隊C-2運輸機，從鳥取縣的航空自衛隊美保基地出發，運輸機4日上午飛抵黎巴嫩周邊的約旦。
日本防衛省表示，接獲防衛大臣中谷元的命令，兩架自衛隊運輸機當中的一架從約旦飛抵黎巴嫩首都貝魯特的機場，將希望撤離的11日本人、1名外國籍家屬以及4名法國人共16人，於台灣時間今晚近8時載至約旦。
日本防衛省持續讓運輸機在約旦與希臘待命，以準備今後還有日本人等要撤離黎巴嫩。
上一次自衛隊展開撤僑行動是在去年11月從以色列撤僑，這次是第9次，是首度從黎巴嫩撤僑。
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