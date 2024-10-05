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拜登：中東全面戰爭可避免 但還有很多事要做
美國總統拜登三日在白宮說，他不認為中東將爆發全面戰爭，「我們可以避免」，但還有很多事要做。他當天稍早提到，美、以正商討攻擊伊朗石油設施，但他沒說是否支持。拜登指稱，「我們不是允許以色列，而是建議」。
至於會否派美軍協防以色列，拜登說，「我們已在協助以色列，將保護他們」。以媒報導稱，預料幾日內以方將嚴厲回應，正考慮許多選項，並正與白宮密切協調。知情高官對ＣＮＮ說，美方不認為以方已拍板定案報復伊朗的方式。
美國國務院發言人米勒也說，不清楚以軍對黎巴嫩的地面入侵行動將持續多久。消息人士則對ＣＮＮ及紐約時報說，以軍自三日晚間至四日一早對貝魯特發動的十幾次空襲，鎖定咸被認為是真主黨故領袖納斯拉勒接班人的薩法丁，目前他生死未卜。
另外，伊朗最高領袖哈米尼四日罕見主持周五祈禱講道，這是約五年來首次。他稱讚日前對以色列的飛彈攻擊，是伊朗武裝部隊的華麗成果，也是最輕的懲罰，若有必要準備好又一次彈襲，伊朗盟友不會退縮。
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