美外交失敗 中東全面大戰正成形

中東緊張升高，可能爆發全面大戰，甚至核武衝突，其成因有三：一是拜登政府一年來外交失敗，二是以色列與伊朗的報復與反報復螺旋升高，三則是美國大選的十月驚奇。

布林肯穿梭中東 未見成效

自去年十月爆發加薩戰爭以來，美國一直想管控衝突。華府策略之一是加派兵力震懾真主黨和葉門青年運動這些鄰近勢力，如今增派愈來愈多兵力，在中東六十四個美軍基地已達五萬多人、兩個航艦戰鬥群。

策略之二是促成停火，達成人質交換協議，國務卿布林肯穿梭中東已不下十次，希望讓加薩暫時休戰，長期則推進以色列與地區國家關係正常化，達成兩國方案。

但現在不僅停火協議如泡影，中東更遍地烽火，青年運動攻擊紅海商船，真主黨火箭越境襲擊，連伊朗都直接以飛彈攻擊以色列，過去一年來拜登的中東政策一敗塗地，孰令致之？

以愈打愈狠 伊朗被迫跟牌

當然哈瑪斯、真主黨、青年運動與以色列互為寇讎是原因，但主因還是美國無法約束以色列。美國政府與以色列愛恨交織，過去歐巴馬與內唐亞胡關係惡劣，甚至不願見內，而內唐亞胡在國會、在猶太人大會批評白宮也是毫無忌憚。拜登一年來一再要求以色列停止攻擊加薩平民目標，曾想藉由停運武器施壓，最後仍不敢。

自哈瑪斯領袖哈尼雅在德黑蘭遇刺後，兩個月來伊朗要如何反應，內部有兩派拉鋸。強硬派主張一定要報復，否則會使中東世界認定伊朗軟弱，而軟弱將招致進一步攻擊，尤其真主黨是伊朗的前線，若不捍衛真主黨，伊朗影響力和威信將蕩然無存。

但另一派卻擔心落入「以色列陷阱」，把伊朗拖入自己不想要的、與美以為敵的戰爭，就在真主黨前領袖納斯拉勒被暗殺前幾天，伊朗總統裴澤斯基安在聯合國演說，希望緩和緊張，卻引來保守派嚴厲批評為形同叛國，但他的演說有伊朗最高領袖背書，至少那時，伊朗還願忍耐。

但接下來以色列炸死納斯拉勒、入侵黎巴嫩，強硬派在九月卅日的最高國安會議占上風，當晚隨即發動攻擊，向以色列發射兩百枚彈道飛彈。

伊飛彈轟以 觸動核戰危機

這是伊朗今年第二次飛彈襲擊，四月的第一次事前循祕密管道向美國與鄰國示警。無人機先行，九成九飛彈在抵達以國領空前就已被摧毀。但這次一開始就用彈道飛彈，還有可攜帶核彈頭的極音速飛彈法塔一型，但所選的都是軍事目標，目的在報復、不在造成傷亡。

美國表面上站在以色列這邊，但公開支持的目的是要提供以色列安全承諾，藉以壓抑反報復的層級。拜登二日表明，他不會支持以色列攻擊伊朗核設施；Ｇ７雖同意以色列有權反擊，但應合乎比例。

以色列四月對伊朗攻擊的反報復，是以一枚彈道飛彈打到伊斯法罕核武設施附近，表示以色列有摧毀能力。如今以色列對當前形勢大好非常興奮，認為是痛擊伊朗政權的天賜良機，應一舉摧毀伊朗核計畫。

然而，若以色列升高報復層次，伊朗絕不會忍，在此次攻擊後伊朗一再強調，對以色列的襲擊已結束。但若以國或其西方盟友報復，將造成大規模毀滅。這意味著攻擊以色列的基礎設施與都會平民。

美選膠著 被內唐亞胡吃定

問題是美國拉得住內唐亞胡嗎？目前正進入戰爭爆發前最危險的階段，伊朗與以色列彼此不斷升級，都要對方收手，但另一方拒絕被嚇住。唯一拉得住以色列的美國，影響力卻似乎愈來愈小，尤其在大選前一個月，內唐亞胡似吃定美國對以色列無條件的安全承諾，認定在任何情況下美國都會支持以色列。以色列的盤算是，美國大選時往往兩黨競相顯示支持以色列，若能把美國拖下水、借助其軍力對付伊朗，將有利可圖。

美國大選的背景，正是升高為戰爭的決定性因素；一般常提的「十月驚奇」，就是指在大選前一個月中，美國和國際發生的危機，由於正值大選前，將被放大檢視。而且常常危機不是憑空發生，發動者常會選擇這個特定時間點，希望得到最大好處，像內唐亞胡發動對真主黨的戰爭。

當前中東嚴峻情勢對川普有利，對賀錦麗則是壞消息，川普可宣稱在他總統任內美國沒捲入任何戰爭，反觀拜登政府「軟弱」，導致烏克蘭與中東危機。大戰若起，也許美國選民會認為他不無道理。

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