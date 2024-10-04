擊斃哈瑪斯和真主黨領袖增內唐亞胡聲望 緊張局勢延續至11月對其有利

半島電視台報導，人在比利時布魯塞爾的軍事兼安全分析家馬尼耶（Elijah Magnier）表示，以色列總理內唐亞胡因國內民眾施壓，而推遲對伊朗核子設施發動潛在襲擊的說法並不準確。他說，擊斃哈瑪政治斯領袖哈尼耶（Ismail Haniyeh）、黎巴嫩呼叫器和對講機爆炸案，及擊斃真主黨領袖納斯拉勒等事件增加內唐亞胡的聲望。

馬尼耶指出，暗殺納斯拉勒等真主黨領導層之前，內唐亞胡「正在尋找出路，他當時面臨大多數人的反彈聲浪，人們希望他停止與加薩的戰爭並確保所有人質獲釋」。

馬尼耶告訴半島電視台，「然而，當內唐亞胡將槍口轉向黎巴嫩時，一切都變了」，並補充兩次轟炸葉門、擊斃哈瑪斯政治局主席哈尼耶（Ismail Haniyeh）、黎巴嫩呼叫器和對講機爆炸案，及擊斃真主黨領袖納斯拉勒都提高了內唐亞胡的聲譽。此外，以色列右派政黨「新希望」黨領袖薩爾（Gideon Saar）加入內閣，也使內唐亞胡在國會獲得更多支持。

馬尼耶說：「目前，局勢升高的狀況持續到11月符合內唐亞胡的利益，他需要知道誰會成為新任美國總統。我們認為，如果川普當選，以國攻擊伊朗的可能性將增加數倍。」

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