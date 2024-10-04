真主黨最高領導人已被秘密下葬 哈米尼贊真主黨和哈瑪斯

（德國之聲中文網）黎巴嫩國家通訊社4日報導稱，以色列空襲導致馬斯那邊境口岸(Masnaa Border Crossing)附近的一條公路被迫關閉。這是連接黎巴嫩和敘利亞的一條主要公路。過去兩周，成千上萬人從這裡跨境進入敘利亞，以逃離黎巴嫩戰火。黎巴嫩和敘利亞兩國之間共有六個邊境口岸，其中大部分仍然開放。據黎巴嫩安全總局的記錄，9月最後一周，有超過25萬敘利亞公民和超過8萬黎巴嫩公民越境進入敘利亞領土。

自2023年10月7日哈瑪斯跨境襲擊造成1200名以色列人死亡、250人被劫持為人質以來，以色列和真主黨幾乎每天都在黎巴嫩邊境交火。去年10月。真主黨對以色列發動低強度襲擊，迫使6萬名以色列人逃離該國北部的家園。今年9月23日以來，以色列向黎巴嫩真主黨發動猛烈空襲。9月27日，以色列對黎巴嫩首都貝魯特南郊進行空襲，炸死64歲的黎巴嫩真主黨最高領導人納斯拉勒及其他領導成員。本周二，以色列開始對黎巴嫩真主黨武裝組織發動地面進攻，並繼續襲擊加薩地帶。據黎巴嫩衛生部稱，自9月23日局勢升級以來，以色列對黎巴嫩的轟炸已造成1000多人死亡，並迫使數十萬人逃離家園。

據法新社報導，一位接近真主黨的消息人士本周五表示，由於擔心以色列會針對大型葬禮進行襲擊，黎巴嫩真主黨遇害領袖納斯拉勒的遺體已被埋葬在一個秘密地點。

據美國新聞網站Axios援引不願透露姓名的以色列官員的話稱，以色列近日對貝魯特發動襲擊的目標是納斯拉勒潛在繼任者薩非丁（Hashem Safieddine）。以色列新聞網站Ynet也報導稱，薩菲丁是襲擊目標。

黎巴嫩真主黨近日也向以色列北部城市提比裡亞發射了火箭彈。該組織表示，這是對以色列對黎巴嫩「城市、村莊和平民」進行空襲的回應。

伊朗最高領袖哈米尼贊揚真主黨和哈瑪斯

本周五，伊朗最高領袖哈米尼在布道中罕見地用阿拉伯語發表講話。他在講話中還為伊朗近日對以色列的導彈襲擊辯護，稱其「合法、正當」，並贊揚了伊朗支持的武裝組織真主黨和哈瑪斯。真主黨和巴勒斯坦哈瑪斯均被以色列、美國、包括德國在內的歐盟以及其他國家列為恐怖組織。這兩個組織都在與以色列作戰，分別在講阿拉伯語的黎巴嫩和加薩地帶活動。今年7月，哈瑪斯政治局領導人哈尼亞在德黑蘭遭到暗殺身亡。哈瑪斯指責這是以色列所為。

伊朗外交部長阿拉奇本周五抵達貝魯特。他將與黎巴嫩官員討論以色列和真主黨之間的衝突。

據美國消息人士透露，以色列尚未決定如何應對伊朗最新的導彈襲擊。

以色列：三個月前打死三名哈瑪斯高級代表

以色列軍方本周四表示，以軍三個月前在對加薩地帶的一次空襲中打死了哈瑪斯的三名高級代表，他們分別是當時任加薩地帶哈瑪斯政府首腦的穆許塔哈(Rauhi Mushtaha)、指揮官薩米·烏德（Sami Udeh）和哈瑪斯政治局成員西拉（Sameh al-Siradsch）。以色列軍方還表示，在本周四對約旦河西岸圖勒凱爾姆(Tulkarm)的襲擊中打死一名哈瑪斯領導人。此人名叫Sahi Jasser Abd al-Rasek Oufi。

（法新社、路透社等）

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