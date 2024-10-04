伊朗最高領袖罕見主持祈禱 稱飛彈攻以色列是「最低限度懲罰」

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）4日親自主持周五祈禱跟公開講道，稱1日針對以色列的彈道飛彈攻勢是針對以方「驚人罪行」的「最低限度懲罰」。

根據衛報與BBC的報導，哈米尼稱以色列是一個「吸血鬼」政權、美國在該地區的「瘋狗」，又指伊朗將以「力量和毅力」，針對以色列執行「任何相關責任」。他表示，伊朗跟該國的區域代理人不會向以色列讓步。

據轉述，哈米尼稱伊朗對以色列的飛彈攻勢「合法且正當」。他說，「我們武裝部隊幾天前幾晚的行動完全合法與正當」，又指伊朗在對抗以色列上，不會「耽擱或急於履行自己的責任」。

哈米尼強調世界各地的穆斯林以古蘭經原則為基礎的「團結」，並稱伊朗的敵人與巴勒斯坦國、黎巴嫩和其他穆斯林國家的敵人相同，還批評以色列正透過暗殺跟殺害平民，假裝贏得戰略勝利。

哈米尼指出，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯所領導的2023年10月7日跨境攻擊以色列南部是「合法行為」。他說，「巴勒斯坦人民擁有保衛自己的合法權利，勇敢面對那些罪犯、占領部隊，沒有任何一個法院或國際組織可以為了只是保衛家園而責怪巴勒斯坦人民」。

哈米尼說，以色列無法嚴重傷害真主黨或哈瑪斯，並指美國及其盟邦正在維護以色列的安全，讓以國成為該地區向西方的能源出口門戶。

根據BBC的報導，哈米尼正式擁有德黑蘭周五祈禱領袖的頭銜，但通常會將講道分派給輪值的部屬班底，上一次親自發表周五祈禱是在2020年，即伊朗革命衛隊聖城旅司令蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）在巴格達機場附近死於美國無人機暗殺，而伊朗接著攻擊伊拉克的美軍基地之後不久。

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