快訊

20%容積獎勵「不法利益達111.7億」 北檢聲請扣押京華城土地獲准

抓到了！北市街頭割頸案警鎖定拾荒者 今午查獲1街友

黎敘邊境關卡附近遭以軍空襲 數十萬平民逃亡道路遭切斷

中央社／ 貝魯特／華盛頓4日綜合外電報導
以色列對黎巴嫩與敘利亞之間的馬斯那邊境關卡附近發動空襲。 路透社
以色列對黎巴嫩與敘利亞之間的馬斯那邊境關卡附近發動空襲。 路透社

黎巴嫩公共工程暨交通部長哈米耶告訴路透社，以色列今天上午對黎巴嫩與敘利亞之間的馬斯那邊境關卡附近發動空襲，導致一條讓數十萬人近日得以逃離以色列轟炸的道路遭到切斷。

路透社報導，哈米耶（Ali Hamieh）表示，以軍空襲擊中馬斯那（Masnaa）邊境關卡附近的黎巴嫩邊境地區，造成一個4公尺寬坑洞。

以色列國防軍發言人阿德雷（Avichay Adraee）昨天曾指控伊朗支持的黎巴嫩伊斯蘭什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）運用這個關卡運送軍事設備進入黎巴嫩。

阿德雷在X平台上發文稱：「以色列國防軍不會允許走私那些武器，一旦被迫展開行動將一如既往地毫不遲疑，自這場戰爭開始以來始終如此。」

由於以色列升高轟炸，據黎巴嫩政府統計，過去10天已有逾30萬人從黎巴嫩跨境進入敘利亞，其中大部分是敘利亞人。

真主黨和以色列戰鬥升級，外界擔心美國和伊朗可能被捲入這場正在多個戰線激烈進行的中東衝突之中。

伊朗1日對宿敵以色列展開歷來最大規模攻擊，以色列正就可能的報復選項進行權衡。與此同時，美國總統拜登表示，他不認為中東衝突將升級成為「全面戰爭」。

由於以色列持續空襲貝魯特打擊真主黨，拜登強調，有必要盡更大努力以避免中東爆發全面戰爭。

昨天在華府被問到有多大信心可以避免這樣的戰爭時，拜登回答說：「你有多大信心不會下雨？這麼說吧，我不認為會引爆全面戰爭，我認為我們有辦法予以避免。」

「但還有很多事要做、還要做很多。」

以色列 伊朗 敘利亞 空襲 黎巴嫩

延伸閱讀

以哈衝突持續1年…美挺以色列憂選票流失 華茲固票：讓穆斯林入閣

拜登稱以色列有權報復 伊朗透過卡達警告美國：單邊自我克制已結束

拜登場邊坐冷板凳？內唐亞胡不受控 中東緊張局勢持續升級

美共和黨重量級人物致函拜登 籲加速軍售以色列

相關新聞

黎巴嫩近900個難民庇護所爆滿 聯合國：愈來愈多人露宿街頭

英國天空新聞報導，聯合國難民署（UNHCR）官員表示，黎巴嫩總共近900個難民庇護所大部分已爆滿，愈來愈多逃離以色列空襲...

伊朗最高領袖罕見主持祈禱 稱飛彈攻以色列是「最低限度懲罰」

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）4日親自主持周五祈禱跟公開講道，稱1日針對以色列的彈道...

不僅報復伊朗石油工業？以國前總理：恐「象徵性」攻擊核子設施

以色列前總理巴瑞克（Ehud Barak）預測，以色列有可能針對伊朗的石油工業發動大規模空襲，同時或許對德黑蘭的核子計畫...

黎敘邊境關卡附近遭以軍空襲 數十萬平民逃亡道路遭切斷

黎巴嫩公共工程暨交通部長哈米耶告訴路透社，以色列今天上午對黎巴嫩與敘利亞之間的馬斯那邊境關卡附近發動空襲，導致一條讓數十...

以黎衝突卻是平民受苦 NGO疾呼人道援助優先：根本是場惡夢

各大非政府組織（NGO）今天疾呼黎巴嫩境內停火，表示擔憂以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）衝突對平民的衝擊日益嚴...

戰火之下我願同行：台灣無國界醫生加薩之行，專訪許彥均、鄔逸群

2023年10月7日，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）對以色列發動攻擊，以色列隨即針對其據點加薩展開圍攻。時間飛逝，加薩戰事已屆一週年，以色列尚未達到剿滅哈瑪斯的目標，而在長達一年的全面封鎖與轟炸中，加薩已有超過4萬1,000人喪生，以色列與哈瑪斯的停火協議仍在卡關，加薩深陷嚴重人道危機。本集《重磅廣播》邀請兩位親自到過加薩的台灣人——無國界醫生的許彥均醫師與鄔逸群醫師，分享他們的所見與經歷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。