黎敘邊境關卡附近遭以軍空襲 數十萬平民逃亡道路遭切斷

黎巴嫩公共工程暨交通部長哈米耶告訴路透社，以色列今天上午對黎巴嫩與敘利亞之間的馬斯那邊境關卡附近發動空襲，導致一條讓數十萬人近日得以逃離以色列轟炸的道路遭到切斷。

路透社報導，哈米耶（Ali Hamieh）表示，以軍空襲擊中馬斯那（Masnaa）邊境關卡附近的黎巴嫩邊境地區，造成一個4公尺寬坑洞。

以色列國防軍發言人阿德雷（Avichay Adraee）昨天曾指控伊朗支持的黎巴嫩伊斯蘭什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）運用這個關卡運送軍事設備進入黎巴嫩。

阿德雷在X平台上發文稱：「以色列國防軍不會允許走私那些武器，一旦被迫展開行動將一如既往地毫不遲疑，自這場戰爭開始以來始終如此。」

由於以色列升高轟炸，據黎巴嫩政府統計，過去10天已有逾30萬人從黎巴嫩跨境進入敘利亞，其中大部分是敘利亞人。

真主黨和以色列戰鬥升級，外界擔心美國和伊朗可能被捲入這場正在多個戰線激烈進行的中東衝突之中。

伊朗1日對宿敵以色列展開歷來最大規模攻擊，以色列正就可能的報復選項進行權衡。與此同時，美國總統拜登表示，他不認為中東衝突將升級成為「全面戰爭」。

由於以色列持續空襲貝魯特打擊真主黨，拜登強調，有必要盡更大努力以避免中東爆發全面戰爭。

昨天在華府被問到有多大信心可以避免這樣的戰爭時，拜登回答說：「你有多大信心不會下雨？這麼說吧，我不認為會引爆全面戰爭，我認為我們有辦法予以避免。」

「但還有很多事要做、還要做很多。」

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