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以黎衝突卻是平民受苦 NGO疾呼人道援助優先：根本是場惡夢

中央社／ 倫敦4日綜合外電報導
各大非政府組織疾呼黎巴嫩境內停火，表示擔憂以色列與黎巴嫩真主黨衝突對平民的衝擊日益嚴重。 路透社
各大非政府組織疾呼黎巴嫩境內停火，表示擔憂以色列與黎巴嫩真主黨衝突對平民的衝擊日益嚴重。 路透社

各大非政府組織（NGO）今天疾呼黎巴嫩境內停火，表示擔憂以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）衝突對平民的衝擊日益嚴重。

法新社報導，拯救兒童基金會（Save the Children）黎巴嫩辦公室主任穆黑德（Jennifer Moorehead）說：「過去幾週根本是一場惡夢。」

人在黎巴嫩首都貝魯特的穆黑德在視訊會議中說，超過120萬人離開家園，四處遷移，相當於全國約2成人口，形成「令人極度不安的危機」。

以色列近來對背後有伊朗撐腰的真主黨發動大規模空襲，本週派出地面部隊跨越以色列北方邊界。真主黨在貝魯特南郊的據點也受到一連串攻擊。

國際特赦組織（Amnesty International）、樂施會（Oxfam）、世界醫師組織（Medecins Du Monde）、國際難民組織（Refugees International）及反飢餓行動（Action Against Hunger）的代表紛紛稱局勢「嚴峻」。

他們說，避難所遇襲且醫院擠滿傷亡人員，許多家庭露宿街頭，被鎖定攻擊的地區情況尤其嚴重。

世界醫師組織駐貝魯特人員表示，已為流離失所者開設867個中心，包括在中小學和大學，但其中643個中心早已飽和。

這些非政府組織疾呼有關各方立即停火，防止局勢惡化。

國際難民組織主席柯寧戴克（Jeremy Konyndyk）說：「我們現在看到這種不分對象的無差別軍事攻擊，不僅是傷害…真主黨，將會傷害黎巴嫩人民。」

他告訴媒體：「這也將傷害敘利亞難民，以及待在黎巴嫩的巴勒斯坦難民。」

柯寧戴克呼籲「全球捐助方」加強人道主義因應行動，評估開設海上通道運送物資的需求。

以色列 伊朗

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