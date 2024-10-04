伊朗飛彈轟以國…最高領袖將罕見主持祈禱儀式 可能透露後續計畫
伊朗近日向敵國以色列發動大規模飛彈攻擊後，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天預定主持祈禱儀式並公開講道，這可能透露該國接下來的計畫。
法新社報導，哈米尼罕見主持週五祈禱講道，為近5年來首次，再3天後就是以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）交戰1週年。伊朗支持的哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列，引發加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭。
哈米尼的官網指出，他會帶領穆斯林在伊朗首都德黑蘭市中心的大莫薩拉清真寺（Imam Khomeini GrandMosalla Mosque）進行祈禱。
伊朗當地時間上午10時30分要先舉行遭擊斃的黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah）紀念儀式，之後哈米尼再主持祈禱。
伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）表示，1日向以色列發射約200枚飛彈，是為了報復以色列9月底對黎巴嫩首都貝魯特發動攻擊，殺害納斯拉勒和革命衛隊指揮官尼爾弗魯珊（Abbas Nilforoushan），以及7月在德黑蘭殺害哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）。
哈米尼上一次主持週五祈禱是在2020年1月，當時伊朗向駐伊拉克美軍基地發射飛彈，那是對美國炸死革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）的行動進行報復。
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