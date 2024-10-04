拜登稱以色列有權報復 伊朗透過卡達警告美國：單邊自我克制已結束

半島電視台3日報導，伊朗已透過中間人告訴美國，以色列針對伊朗的任何攻擊都將遭遇「非常規回應」，包括瞄準以方的基礎設施。

一位伊朗官員當天向半島電視台發表獨家講話時表示，他的國家已透過卡達向美國發出訊息，處理伊朗對以色列發動飛彈攻擊後不斷升級的區域緊張局勢。

據轉述，德黑蘭在該訊息告訴華府，「單邊自我克制的階段已經結束」，又指「單獨自我克制無法保證我們的國家安全要求」。

該官員說，這個間接訊息也強調，伊朗並不希望一場區域戰爭，並且重申需要遏止以色列「及其」在該地區的「無節制瘋狂」，又指以色列必須「在實際上受到威懾」。

美國一再承諾會支持親密盟友以色列，半島電視台駐華府記者哈爾克特（Kimberly Halkett）表示，伊朗發給美國的訊息似乎是回應拜登總統前一天的講話；拜登當時表示，以色列有權回應飛彈攻擊。

哈爾克特說，「拜登稱以色列有權報復伊朗最近的打擊，不同於4月發生的情況。當時伊朗瞄準以色列，而白宮警告以色列不要做出回應。」。她表示，伊朗的訊息可以用兩種方式之一解釋，「這可能意味著，『我們不希望你做任們何事情，我們正努力威懾這一點』，或者可能是一個警告，『你們採取行動，我們的反應將會更大』」。

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