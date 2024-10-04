快訊

雨炸金山萬里！溪水暴漲 陽金公路、台二線多處淹水路斷

12強賽／中華隊戰力打折！張育成手指受傷 婉謝參戰

名嘴張友驊跌倒頭部重創「非心肌梗塞」 裝葉克膜急救中

聽新聞
0:00 / 0:00

拜登場邊坐冷板凳？內唐亞胡不受控 中東緊張局勢持續升級

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
以色列正考慮對伊朗的潛在打擊目標，但就近期發展而言，拜登政府看來對以色列的影響力愈來愈小。圖為以色列總理內唐亞胡9月在聯合國大會演講。路透
以色列正考慮對伊朗的潛在打擊目標，但就近期發展而言，拜登政府看來對以色列的影響力愈來愈小。圖為以色列總理內唐亞胡9月在聯合國大會演講。路透

以色列正準備對伊朗進行報復性反擊，以回應伊朗周二的飛彈襲擊。白宮官員對外表示，美國與以色列就可能選擇的目標進行密切協調，但美媒報導，拜登政府對以色列的計畫了解有限，對其行動的影響力也愈來愈小，現在明顯是以色列總理內唐亞胡主導局勢發展，拜登像是坐冷板凳的旁觀者。

美以兩國官員討論以色列反擊伊朗的潛在目標，其中包括伊朗石油設施。拜登周三說他反對打擊德黑蘭核設施，周四保留了以伊朗石油基設為目標的可能性，油價應聲走高。以色列還沒有做出最後決定，但最近幾周，白宮已三番兩次被以色列的決定打懵。外界很擔心中東緊張局勢會持續升級。

內唐亞胡在沒有事先知會白宮的情況下，從紐約一家酒店的房間裡下令空襲貝魯特、擊殺真主黨領導人納斯拉勒，此事凸顯出美國和以色列日益嚴重的分歧。此前，白宮特使Amos Hochstein在臺拉維夫會晤內唐亞胡之後僅數小時，黎巴嫩接連發生呼叫器和對講機連環爆炸案，美國官員表示事前並不知情。而美國官員穿梭中東，希望能調停加薩戰火，成果也很有限。

內唐亞胡對美國政治有很敏銳的觀察力，他知道拜登官員受到大選掣肘：美國再幾周就要舉行大選，白宮不太可能在此時讓外界認為他們傾向伊朗。至於以色列打擊被美國列為恐怖組織的真主黨，美國更不能表達不滿。所以這成為內唐亞胡漠視美國要求克制、瓦解真主黨並打擊伊朗威信的好時機。

美媒評論，拜登政府已經陷入困境。它與以色列有長期結盟並提供了至關重要的軍事支持，但以色列採取侵略性的軍事行動（起因是去年10月初哈馬斯襲擊留下創傷，以及內唐亞胡極力爭取國內的政治支持）正在考驗美國的影響力。

以色列 伊朗

延伸閱讀

美共和黨重量級人物致函拜登 籲加速軍售以色列

中東緊張情勢一觸即發 拜登不認為將爆全面戰爭

中東會爆發全面戰爭嗎？拜登回應了

比較對台政策 美學者：川普難以預料、賀錦麗不會學拜登掛保證

相關新聞

拜登場邊坐冷板凳？內唐亞胡不受控 中東緊張局勢持續升級

以色列正準備對伊朗進行報復性反擊，以回應伊朗周二的飛彈襲擊。白宮官員對外表示，美國與以色列就可能選擇的目標進行密切協調，...

譴責以色列 卡達國王：中東危機是集體種族滅絕

卡達國王塔米姆(Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani)3日表示，中東危機是一場「集體...

加薩、黎巴嫩後第3戰場？傳以色列轟炸敘利亞俄軍基地

中東局勢愈發動盪，繼加薩、黎巴嫩之後似乎又出現第三地戰場，稍早有大量現場影片被放上社群，聲稱敘利亞赫梅米姆空軍基地和賈卜...

拜登曝「提供建議」給以色列攻擊伊朗原油設施 油價暴漲

伊朗1日晚間發射200枚彈道飛彈攻擊以色列境內主要城市後，國際油價兩天來處於緊張狀態。拜登總統暗示正與以色列討論是否攻擊...

「左右護法」真主黨、哈瑪斯均受挫 伊朗面臨攻擊風險

以色列重擊伊朗最強而有力的左右護法真主黨及哈瑪斯，嚴重削弱伊朗威懾戰略裡的主要支柱，德黑蘭面臨以色列反擊，如今已經沒有太...

中東會爆發全面戰爭嗎？拜登回應了

美國總統拜登3日表示，相信中東可以避免爆發全面戰爭，但目前仍有很多工作要做，才能令區域回復平靜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。