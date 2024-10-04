拜登場邊坐冷板凳？內唐亞胡不受控 中東緊張局勢持續升級

以色列正準備對伊朗進行報復性反擊，以回應伊朗周二的飛彈襲擊。白宮官員對外表示，美國與以色列就可能選擇的目標進行密切協調，但美媒報導，拜登政府對以色列的計畫了解有限，對其行動的影響力也愈來愈小，現在明顯是以色列總理內唐亞胡主導局勢發展，拜登像是坐冷板凳的旁觀者。

美以兩國官員討論以色列反擊伊朗的潛在目標，其中包括伊朗石油設施。拜登周三說他反對打擊德黑蘭核設施，周四保留了以伊朗石油基設為目標的可能性，油價應聲走高。以色列還沒有做出最後決定，但最近幾周，白宮已三番兩次被以色列的決定打懵。外界很擔心中東緊張局勢會持續升級。

內唐亞胡在沒有事先知會白宮的情況下，從紐約一家酒店的房間裡下令空襲貝魯特、擊殺真主黨領導人納斯拉勒，此事凸顯出美國和以色列日益嚴重的分歧。此前，白宮特使Amos Hochstein在臺拉維夫會晤內唐亞胡之後僅數小時，黎巴嫩接連發生呼叫器和對講機連環爆炸案，美國官員表示事前並不知情。而美國官員穿梭中東，希望能調停加薩戰火，成果也很有限。

內唐亞胡對美國政治有很敏銳的觀察力，他知道拜登官員受到大選掣肘：美國再幾周就要舉行大選，白宮不太可能在此時讓外界認為他們傾向伊朗。至於以色列打擊被美國列為恐怖組織的真主黨，美國更不能表達不滿。所以這成為內唐亞胡漠視美國要求克制、瓦解真主黨並打擊伊朗威信的好時機。

美媒評論，拜登政府已經陷入困境。它與以色列有長期結盟並提供了至關重要的軍事支持，但以色列採取侵略性的軍事行動（起因是去年10月初哈馬斯襲擊留下創傷，以及內唐亞胡極力爭取國內的政治支持）正在考驗美國的影響力。

商品推薦