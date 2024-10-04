中東緊張情勢一觸即發 拜登不認為將爆全面戰爭

美國總統拜登今天表示，他不認為中東將爆發「全面戰爭」。以色列襲擊加薩走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩，且與伊朗緊張升高，導致中東地區劍拔弩張。

路透社報導，拜登說這類戰爭可以避免，但需要採取更多行動確保避免戰爭。

記者問到他對避免這類戰爭多有信心時，拜登停頓了一會兒再跟媒體說：「你對不會下雨多有信心？聽著，我不認為將爆發全面戰爭。我認為我們可以避免。」

他又說：「但還有很多行動要採取，很多事要做。」

被問到是否會派出美軍協助以色列時，拜登說：「我們已在協助以色列。我們將保護以色列。」

伊朗與以色列近來緊張情勢驟升，為了回應以色列在黎巴嫩的軍事行動，伊朗本月1日對以色列發動彈道飛彈攻擊，以方正在考慮做出回應的各種選項。

以色列與巴勒斯坦數十年衝突中的最新流血事件，是由巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列所引發。根據以方統計，這場突襲造成1200人喪命，約250人被擄為人質。

根據加薩衛生部，以色列隨後攻擊哈瑪斯治理的加薩走廊，造成超過4萬1000名巴勒斯坦人喪生，加薩幾乎所有人口都流離失所，引發了飢餓危機並掀起實施種族滅絕的指控，但遭以色列否認。

以色列最近在黎巴嫩展開軍事行動，造成數百人死亡、數千人受傷且上百萬人流離失所。以色列表示，這場行動鎖定的目標是獲伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）武裝分子。

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