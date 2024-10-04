美共和黨重量級人物致函拜登 籲加速軍售以色列

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾今天敦促總統拜登加速將武器運至以色列，其中包括多枚907公斤重型炸彈，這些炸彈因人道考量而被擱置數月。

路透社報導，共和黨籍聯邦眾議員麥考爾（MichaelMcCaul）在今天致函拜登的信中寫道：「籲請您今天就展開行動，確保能儘速將多枚907公斤炸彈等武器全數運至以色列，以支持我們的盟友。」

麥考爾身為委員會主席，負責審查美國對外國的大型軍售案。他在信中提到，另有10多筆對以色列的軍售案已等待逾4個月，還未獲最終批准，敦促相關單位儘快處理。

白宮未立即回應置評請求。

麥考爾在全球擔心中東爆發大規模戰爭之際發出這封信，對於戰爭的擔憂也促使華府內部敦促拜登政府向以色列提供更多援助。

伊朗1日向以色列發射超過180枚彈道飛彈。以色列矢言將展開報復。

拜登今年稍早暫停向以色列運送一批907公斤炸彈，因為擔心這批炸彈恐對加薩走廊（Gaza Strip）人口稠密地區帶來重大衝擊，過去幾個月來美國共和黨人一直敦促拜登撤回這項決定。

麥考爾在信中也提到：「我們都希望以色列用不到這些更重型的炸彈，但這在操作上有其必要，因為以色列的敵人，包括哈瑪斯（Hamas）和真主黨（Hezbollah）都有目的地運用地底深處的掩體和隧道。我籲請您批准將這批已準備好運送的武器，立即運至以色列。」

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