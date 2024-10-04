中東會爆發全面戰爭嗎？拜登回應了

美國總統拜登3日表示，相信中東可以避免爆發全面戰爭，但目前仍有很多工作要做，才能令區域回復平靜。

拜登被問及對於避免爆發全面戰爭有多大信心時，他先是停頓一會，接著對記者說：「你對不會下雨有多大信心？聽著，我不相信會發生全面戰爭。我認為我們可以避免它。」但表示目前仍有許多工作要做。

當被問到是否會派兵協助以色列時，拜登說，「我們已經幫助以色列了。我們將保護以色列。」

拜登已表明不支持以色列攻擊伊朗的核設施，但對於以色列會否攻擊伊朗油田未有明確表態，只表示正與以色列磋商。

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