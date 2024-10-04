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以軍空襲約旦河西岸釀18死 哈瑪斯指揮官遭擊斃

中央社／ 耶路撒冷3日綜合外電報導

巴勒斯坦衛生部今天表示，以色列對遭占領的約旦河西岸城市圖卡門（Tulkarm）難民營的攻擊，造成至少18名巴勒斯坦人死亡。以色列軍方表示，一名哈瑪斯指揮官遭擊斃。

法新社和路透社報導，以色列軍方在聲明中表示，以方空軍在空襲中擊斃巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在圖卡門的指揮官烏菲（Zahi Yaser Abdal-Razeq Oufi）。

以色列軍方指控烏菲參與約旦河西岸的多次攻擊，並表示他正在計劃發動另一次攻擊。聲明指出：「除了烏菲外，圖卡門恐怖網絡中的其他多名重大恐怖分子也被消滅。」

巴勒斯坦自治政府在聲明中表示：「呼籲國際社會採取緊急行動，制止針對其人民不斷升級的屠殺。」

巴勒斯坦通訊社瓦法社（WAFA）報導，巴勒斯坦自治政府主席官方發言人也譴責這次攻擊，還說這些攻擊「不會給任何人帶來安全與穩定，反而會使該地區陷入更多暴力」。

巴勒斯坦安全部門的消息人士告訴法新社，這場空襲造成的死傷人數，是約旦河西岸自2000年以來最為慘重。

根據以色列軍方的簡短聲明，軍方證實對約旦河西岸以北城鎮的攻擊，並將其描述為國家安全局（ShinBet）內部安全部門和空軍的聯合行動。

以色列 伊朗

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