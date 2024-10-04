影╱遭IS擄走後在加薩被囚禁10年 21歲亞茲迪女孩終獲救

以色列、美國和伊拉克官員表示，救出一名21歲亞茲迪（Yazidi）女孩，這名女孩2014年在伊拉克遭伊斯蘭國（IS）綁架，隨後被囚禁在加薩長達10年。

BBC報導，伊斯蘭國2014年襲擊並占領由伊拉克北部庫德人控制，主要居住亞茲迪人的辛賈爾（Sinjar）及周邊地區，屠殺數千名男子，並俘虜許多女性。

該名現年21歲的亞茲迪女孩名叫法齊亞．阿明．西多（Fawzia Amin Sido），她的俘虜者在以哈戰爭之際遭殺害，她於是逃往加薩其他地方。

以色列軍方表示，西多最終在「以色列、美國和其他國際行動者協調的複雜行動」中獲釋，並經以色列和約旦被帶到伊拉克。

伊拉克外交部官員辛賈里（Silwan Sinjaree）向路透說，由於加薩的安全局勢，在大約4個月的時間裡，數次營救她的行動均以失敗告終，西多身體狀況良好，但她因被囚禁和加薩嚴峻的人道主義局勢而受到精神創傷。

加拿大慈善家馬曼（Steve Maman）在X分享影片指出，西多與伊拉克的家人團聚，並指「我向在加薩被哈瑪斯扣為人質的亞茲迪人法茲亞（Fawzia）承諾，我會把她帶回辛賈爾的母親身邊。對她來說，這似乎超現實且不可能，但對我來說卻不然，我唯一的敵人是時間。我們的團隊稍早讓她與她在辛賈爾的母親和家人團聚。」

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