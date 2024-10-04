傳以軍連續11次空襲 鎖定貝魯特南郊真主黨據點
根據親近黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的消息人士說法，以色列今晚對真主黨在貝魯特南郊據點連續發動11次空襲，為以色列上週加強轟炸以來最猛烈的襲擊行動之一。
法新社駐黎巴嫩首都貝魯特和附近地區的特派員聽見巨大聲響，導致汽車警報器大響和建築物晃動。
這名不具名消息人士說：「以色列連續11次空襲南部郊區。」
法新社影像顯示，遭受攻擊的地區出現巨大火球，伴隨滾滾濃煙和烈焰。
黎巴嫩國營的國家通訊社（National News Agency，NNA）報導指出：「目前已記錄到超過10次的連續空襲，這是自以色列啟動對黎巴嫩戰爭以來，對貝魯特南郊最劇烈的襲擊之一。」
以軍阿拉伯語發言人阿德雷（Avichay Adraee）今天稍早曾發出「緊急警報」，要求貝魯特南邊的包吉艾布拉吉尼（Burj al-Barajneh）地區居民撤離。
他在社群媒體平台X聲明指出：「你們位於隸屬真主黨設施和利益之處附近，以色列國防軍（IDF）即將對他們展開行動。」
今晚稍早，一名親近真主黨的消息人士表示，以色列空襲目標包括貝魯特南部機場旁的倉庫。
以色列先前多日猛烈轟炸黎巴嫩各地真主黨據點，本週宣布軍方已對黎南部分地區展開「地面突襲」。
根據路透社報導，美國新聞網站Axios記者芮維（Barak Ravid）引述以色列消息來源在X發文指出，以色列針對貝魯特的一波空襲目標為真主黨高層薩法丁（Hashem Safieddine）。
外界普遍認為薩法丁是真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）接班人。納斯拉勒9月27日在貝魯特郊區命喪空襲。
路透社無法證實上述社媒發文中的資訊，各方也未立即發出官方聲明。
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