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以軍續轟貝魯特！目標鎖定真主黨遭擊斃領袖「潛在接班人」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
以色列最新目標是真主黨遭擊斃領袖納斯拉勒的潛在接班人薩非丁（如圖）。取自X
以色列最新目標是真主黨遭擊斃領袖納斯拉勒的潛在接班人薩非丁（如圖）。取自X

以色列3日持續轟炸黎巴嫩真主黨位於貝魯特南部的據點，目標是日前遭炸死的真主黨領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah）的可能接班人薩非丁（Hashem Safieddine），目前尚不清楚薩非丁是否倖免於難。

CNN引述以色列官員說法，以色列於當地時間3日晚間至4日凌晨對貝魯特發動攻擊，目標是真主黨高階成員薩非丁，他是納斯拉勒的潛在接班人選之一。

據報導，轟炸相當猛烈，貝魯特機場附近發生巨大爆炸聲響，以軍稍早甚至呼籲貝魯特南部郊區兩棟建築物附近的平民撤離。

納斯拉勒9月27日死於以色列對貝魯特南部的空襲，真主黨隨後宣布，將盡快選出新領導人。

以色列 伊朗

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