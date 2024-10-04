以官員透露：報復飛彈襲擊 以色列盯上伊朗石油設施

金融時報（ＦＴ）報導，伊朗一日發射飛彈攻擊以色列，以色列的反應預計將不像四月時那麼克制。前現任官員表示，以國可能的選擇包括攻擊伊朗境內的飛彈發射器或石油基礎設施。

考慮到伊朗此次發射近兩百顆飛彈的攻勢規模，以及鎖定特拉維夫附近的軍事和情報基地，外界普遍預計以色列將藉由直接打擊伊朗目標回應。

知情人士表示，以色列正在考慮各種選擇，一個「正在推動」的想法是打擊會讓伊朗經濟受創的目標，例如鎖定石油生產設施，而以軍日前就針對伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」進行了類似的作戰。

以國前國家安全顧問阿米德羅表示，該作戰可能是突襲伊朗的「原型」，但將會「更複雜」。此外，美國即將舉行總統大選，美方對大選前幾周擾亂石油市場抱持審慎態度，這個選項不太可能獲得拜登政府支持。

外交官則表示，西方國家一直試圖說服以色列，可打擊涉及攻打以國的伊朗飛彈發射器。他們主張，這將被視為一次對稱反應，不太可能引發進一步報復循環。

以色列還可以瞄準伊朗的高層人士，而不是基礎設施。以國智庫研究人員告訴ＦＴ，以方應不會鎖定伊朗最高領袖哈米尼以免情勢升級，但伊朗革命衛隊高層人士或最高領袖的顧問可能成為目標。

鷹派人士已呼籲以色列，利用真主黨虛弱創造的機會，瞄準以色列視為最嚴重戰略威脅的伊朗核子計畫設施，但相關設施分布範圍很廣，關鍵部分位於地下深處，進行打擊將是艱鉅任務。觀察家多半認為，以色列若無美國支持不會發動這樣的作戰。

ＦＴ指出，以色列跟伊朗進行長達數十年的影子戰爭期間，多次跟伊朗境內的祕密行動有牽連，例如二○一○年用名為「震網」（Stuxnet）的網路武器，對伊朗的核子離心機造成嚴重破壞；在二○二○年的另一起案例中，用了遙控操作機關槍暗殺一位著名的核子科學家。

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