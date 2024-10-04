拜登：不支持以色列攻擊伊朗核武設施

美國總統拜登二日表示，不支持以色列攻擊伊朗核武設施。「國會山莊報」報導，伊朗一日對以色列發射近二百枚飛彈後，美國與盟邦正考慮擴大制裁伊朗。

拜登二日在安德魯聯合基地被媒體問到，以色列是否可能鎖定核子設施回擊伊朗，拜登說，「答案是不會」。他表示，七大工業國（Ｇ7）同意以色列有權反擊，但應為「成比例的反擊」。

拜登表示，伊朗一日發射飛彈後，美國就與以色列官員保持聯繫，研商接下來將採取如何行動。拜登也說，很快就會與以色列總理內唐亞胡對話。

紐約時報二日分析，這次遭到伊朗飛彈攻擊後，以色列可能已經準備冒險跟伊朗全面開戰。

政治觀察家與官員表示，以色列似乎打算使出更有力、更公開的方式報復伊朗。多年來，以色列與伊朗一直避免正面衝突。以色列祕密破壞德黑蘭的計畫、暗殺伊朗官員，卻從來不願承認。伊朗則唆使盟友攻打以色列，自己卻不出手。然而，現在雙方似乎都已蓄勢待發，願意正面對決，展開時間拖長、代價恐將非常昂貴的衝突。

曾在以色列國家安全會議負責伊朗策略分析的前任資深安全官員古桑斯基說：「我們已經進入了不一樣的故事篇章。」他說，以色列內部形成共識，包括軍方、國防專家、分析師與政治人物都同意，以色列應該使用武力回應伊朗的攻擊。

紐約時報分析，對於許多以色列人民來說，伊朗朝特拉維夫周圍都會區發射飛彈，證明伊朗跨越過去不曾踰越的紅線，即使伊朗今年四月也曾以飛彈攻擊以色列，但針對空軍基地而不是民眾居住地區。

以軍三日持續空襲黎巴嫩貝魯特，並警告黎南廿多個城鎮民眾撤離，似乎將擴大攻勢，以軍在黎巴嫩已有八人陣亡，黎巴嫩衛生部說，近一年來以軍攻擊黎巴嫩已造成一九七四人喪生。同一時間，以軍在加薩地區繼續轟炸，造成包括兒童在內的數十人死亡。

以色列外長卡茲二日表示，已將聯合國秘書長古特瑞斯列為「不受歡迎人物」且禁止入境，因為古特瑞斯並未嚴正譴責伊朗攻擊。

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