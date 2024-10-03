以色列宣布打擊真主黨情報總部 繼續擴大邊境戰鬥

就在以色列針對黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨位在貝魯特的陣地展開一連串襲擊同時，以色列軍方表示，今天對真主黨位在貝魯特的情報總部進行打擊。

法新社報導，以色列軍方在聲明中指出，戰鬥噴射機「襲擊真主黨（Hezbollah）位在貝魯特的情報總部，包括這個機構旗下恐怖分子、情蒐工具、指揮中心和其他恐怖主義基礎設施」。

以色列正在黎巴嫩邊境擴大戰鬥行動，軍方今天稍早表示，鎖定一處真主黨據點發動空襲，擊斃15名戰士。

聲明指出，空軍「精準打擊作為真主黨恐怖分子活動據點的班特吉貝爾（Bint Jbeil）市政大樓，大樓內還屯放大量真主黨武器。這次空襲擊斃約15名真主黨恐怖分子」。

在對黎巴嫩各地猛烈轟炸數日後，以色列本週宣布對真主黨據點的黎南部分地區發起「地面侵襲」。真主黨在黎巴嫩具主導地位。

根據黎巴嫩衛生部，以方轟炸已造成逾1000人喪生，導致這個早已深陷經濟和政治危機國家數以十萬計民眾被迫逃離家園。

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