以軍持續與真主黨交戰 再要求黎南地區居民撤離

以色列軍方今天要求黎巴嫩南部20多個村莊和1個城市的居民撤離，這是以軍為打擊黎巴嫩真主黨（Hezbollah）據點而發出的最新撤離通知。

法新社報導，以色列軍方發言人阿德雷（AvichayAdraee）在社群媒體X發文寫道：「以色列國防軍（IDF）無意傷害你們，為了你們的安全，你們必須從家園撤離，前往阿瓦里河（Awali River）以北。保護自己的生命。」

聲明中提到應撤離的地區包括黎南城市納巴蒂葉（Nabatiyeh）。

針對黎巴嫩各地受真主黨控制的地區，以色列發動了數天猛烈空襲，並接著在本週稍早表示，其軍隊已經開始在黎南部分地區發動「地面突襲」。黎南是真主黨的據點。

自巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動突襲後，真主黨為聲援其盟友，幾乎每天都在邊境與以軍發生衝突。

以色列最近已將軍事焦點轉向保衛與黎巴嫩接壤的北部邊界安全。

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