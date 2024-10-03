快訊

美股早盤震盪！投資人關注中東局勢升溫 輝達大漲逾3%

名嘴張友驊滑倒「頭部重創無意識」送醫急救

以軍持續與真主黨交戰 再要求黎南地區居民撤離

中央社／ 耶路撒冷3日綜合外電報導

以色列軍方今天要求黎巴嫩南部20多個村莊和1個城市的居民撤離，這是以軍為打擊黎巴嫩真主黨（Hezbollah）據點而發出的最新撤離通知。

法新社報導，以色列軍方發言人阿德雷（AvichayAdraee）在社群媒體X發文寫道：「以色列國防軍（IDF）無意傷害你們，為了你們的安全，你們必須從家園撤離，前往阿瓦里河（Awali River）以北。保護自己的生命。」

聲明中提到應撤離的地區包括黎南城市納巴蒂葉（Nabatiyeh）。

針對黎巴嫩各地受真主黨控制的地區，以色列發動了數天猛烈空襲，並接著在本週稍早表示，其軍隊已經開始在黎南部分地區發動「地面突襲」。黎南是真主黨的據點。

自巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動突襲後，真主黨為聲援其盟友，幾乎每天都在邊境與以軍發生衝突。

以色列最近已將軍事焦點轉向保衛與黎巴嫩接壤的北部邊界安全。

以色列 伊朗

延伸閱讀

以色列空襲黎巴嫩市政大樓 稱擊斃真主黨15名戰士

中東情勢升溫 泰國已準備撤僑計畫

真主黨稱向以色列射火箭彈 對入境以軍引爆爆炸裝置

以色列進攻黎巴嫩 恐釀成人道危機

相關新聞

以色列空襲黎巴嫩市政大樓 稱擊斃真主黨15名戰士

以色列在黎巴嫩邊境擴大作戰行動之際，以軍今天表示，以軍鎖定黎國境內一處真主黨（Hezbollah）據點發動空襲，擊斃真主...

以黎戰火升級 中東局勢引人憂

以色列於周四（10月3日）凌晨對黎巴嫩首都貝魯特市中心發動空襲。黎巴嫩衛生部表示，這場襲擊造成至少六人喪生，七人受傷。

中東緊張 阿聯酋航空取消往返兩伊及約旦航班3天

伊朗動用飛彈襲擊以色列引發各界對於中東戰事擴大的擔憂，總部設於杜拜的阿聯酋航空今天指出，因為區域動盪緣故，公司已經取消往...

真主黨稱向以色列射火箭彈 對入境以軍引爆爆炸裝置

黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）今天表示，真主黨向以色列城市泰柏立（Tiberias）發射一連串火箭彈，並在以...

胡塞在紅海發動「第四階段」軍事行動 透過電郵擴大示警

葉門叛軍青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）已對行經紅海的商船，發動新一波軍事行動，並且透過電子郵件警告船商，若違背該...

拜登影響力有限 恐無力阻止中東區域戰爭

POLITICO 2日報導，美國總統拜登與資深幕僚已敦促以色列，反擊時避免直接攻擊伊朗的核子設施，這也是最新跡象顯示，美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。