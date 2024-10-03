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以色列空襲黎巴嫩市政大樓 稱擊斃真主黨15名戰士

中央社／ 耶路撒冷/貝魯特3日綜合外電報導
圖為以色列1日空襲黎巴嫩城市貝魯特南郊。（路透）
圖為以色列1日空襲黎巴嫩城市貝魯特南郊。（路透）

以色列在黎巴嫩邊境擴大作戰行動之際，以軍今天表示，以軍鎖定黎國境內一處真主黨（Hezbollah）據點發動空襲，擊斃真主黨15名戰士。

法新社報導，以色列軍方發布聲明說，以國空軍「精準打擊作為真主黨恐怖分子活動據點的班特吉貝爾（Bint Jbeil）市政大樓，大樓內還囤放了大量真主黨武器。這次空襲擊斃約15名真主黨恐怖分子」。

以軍還說，3個月前對加薩走廊（Gaza Strip）發動的一場空襲中，擊斃巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）3名高階領導人。以色列軍方在加薩地區與哈瑪斯持續激戰將近1年。

以軍進一步表示，那場空襲擊斃加薩走廊哈瑪斯政府領導人穆許塔哈（Rawhi Mushtaha）、負責哈瑪斯政治局安全事務的西拉（Sameh al-Siraj），以及哈瑪斯指揮官奧德（Sami Oudeh）。

軍方發表聲明說，「穆許塔哈是哈瑪斯最高階成員之一，對哈瑪斯軍事部署的決定具有直接影響力」。

另外，黎巴嫩民兵組織真主黨表示，今天擊退試圖挺進黎巴嫩南部1個邊境據點的以色列軍隊。

真主黨表示，已利用火炮擊退試圖挺進法蒂瑪門（Fatima's Gate）的以色列敵軍。以軍昨天則說，在黎巴嫩南部與真主黨交戰，陣亡士兵人數增至8人。

以色列 伊朗

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