中東情勢升溫 泰國已準備撤僑計畫

中東情勢再度惡化，泰國外交部今天表示，目前沒有任何泰國人傷亡，不過泰國在以色列的大使館已經準備好了撤僑計畫。外交部會和泰國勞工部合作，延後把泰國勞工送到以色列的計畫。

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）去年10月7日從加薩地區（Gaza）大規模突襲以色列，在哈瑪斯發動突擊之前，根據泰國勞動部資料，以色列約有3萬名泰國勞工，大多從事農業，是以色列農業相關產業的重要勞動力，這些泰國勞工成為以巴衝突的無辜犧牲者。

哈瑪斯發動突擊後，約7000多名泰國勞工離開以色列回泰國或是撤離到安全區域。泰國政府統計，在這波突擊中有41名泰國人死亡，31人遭到挾持，遭挾持的人質目前仍有6人下落不明，政府暫停讓泰國人前往以色列工作。以哈衝突後9個月也就是今年6月，泰國恢復讓泰國勞工陸續前往以色列工作。

但中東局勢再度惡化，伊朗在當地時間10月1日晚間，發射至少200枚彈道飛彈攻擊以色列境內主要城市。

外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）在今天的例行記者會中表示，泰國政府呼籲所有還在以色列以及鄰近國家的泰國人盡快離開；外交部指示泰國大使館和當地政府合作，安置泰國人到安全的地方；外交部會提供泰國人緊急求助的聯繫方式；外交部和泰國勞工部合作，延後執行把泰國勞工送到以色列的計畫。

尼孔德表示，目前沒有任何泰國人傷亡，泰國在特拉維夫的大使館也沒有收到急難救助需求，不過大使館已經準備好了撤僑的計畫，例如把泰國人安置到以色列或鄰近國家安全的地方，如果情勢持續惡化，會把泰國人送回國。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）昨天在社群媒體X發文呼籲各方立即採取行動降低衝突，泰國政府擔憂無辜百姓的性命。泰媒報導指出，貝東塔也已指示泰國大使館準備好撤僑計畫，若衝突升高，可以把泰國人撤離到安全區域。

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