中東緊張 阿聯酋航空取消往返兩伊及約旦航班3天
伊朗動用飛彈襲擊以色列引發各界對於中東戰事擴大的擔憂，總部設於杜拜的阿聯酋航空今天指出，因為區域動盪緣故，公司已經取消往返伊拉克、伊朗和約旦的航班，時間長達3天。
阿聯酋航空（Emirates Airlines）表示：「因為區域動盪，阿聯酋航空取消10月4日至5日往返伊拉克（巴斯拉與巴格達）、伊朗（德黑蘭）和約旦（安曼）所有航班。」
另外，阿聯酋航空今天也暫停往返前述地點的航班服務。
阿聯酋航空先前已經宣布，取消往返阿拉伯聯合大公國杜拜和黎巴嫩首都貝魯特的航班直到10月8日。
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