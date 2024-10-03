真主黨稱向以色列射火箭彈 對入境以軍引爆爆炸裝置

黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）今天表示，真主黨向以色列城市泰柏立（Tiberias）發射一連串火箭彈，並在以色列部隊試圖跨越邊界，向黎巴嫩邊境城鎮挺進時引爆爆炸裝置。

法新社報導，伊朗支持的真主黨表示，為回應以色列對黎巴嫩「城鎮、村莊和平民」的轟炸，「向以色列城市泰柏立發射一連串火箭彈」。

真主黨另表示，今天還在南部邊界對試圖入境的以色列部隊引爆2枚爆炸物。

真主黨說，當「敵軍以色列步兵部隊試圖偷偷入境，朝黎巴嫩邊界附近的馬龍艾拉斯（Maroun ElRas）挺進時」，真主黨在黎明時分引爆了「爆炸裝置」。

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