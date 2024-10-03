以黎戰火升級 中東局勢引人憂

（德國之聲中文網）以色列於周四（10月3日）凌晨對黎巴嫩首都貝魯特市中心發動空襲。黎巴嫩衛生部表示，這場襲擊造成至少六人喪生，七人受傷。

以色列稱其在貝魯特進行了精准空襲，目標是伊朗支持的黎巴嫩真主黨勢力。路透社報道稱，目擊者稱其聽到了巨大的爆炸聲。真主黨旗下的燈塔電視台（Al-Manar TV）稱，此次空襲的目標是真主黨的一個救援設施。這棟位於巴舒拉（Bachoura）的建築靠近聯合國辦公室、黎巴嫩總理辦公室和議會。外界擔心，如果以色列繼續襲擊並接近黎巴嫩政府、民用或軍事基礎設施，恐將把黎巴嫩拖入這場戰鬥。

美聯社報道稱，這場空襲前未發出任何警告。聯合國黎巴嫩事務特別協調員亨尼斯-普拉薩特（Jeanine Hennis-Plasschaert）在社交平台X上發文：「貝魯特度過了又一個不眠之夜。數著震動城市的爆炸聲。沒有警報。不知道接下來會發生什麼。只有不確定的未來。焦慮與恐懼無處不在。」

戰鬥行動持續

以色列國防軍周四凌晨向貝魯特南部多個地區發布新的疏散命令，特別是針對哈雷特赫裡克（Haret Hreik）、布爾傑巴拉傑內（Burj al-Barajneh）和哈達斯加爾布（Hadath Gharb）地區的居民。以色列軍方發言人在社交媒體上表示，這些地區靠近真主黨設施，軍隊計劃在近期對其采取行動。

據黎巴嫩政府統計，在近一年與以色列的跨境戰鬥中，在黎巴嫩已造成1900多人死亡，9000多人受傷，大部分傷亡發生在過去兩周。黎巴嫩看守總理米卡提（Najib Mikati）表示，約有120萬黎巴嫩人因以色列的襲擊而流離失所。世衛組織總干事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三晚表示，黎巴嫩的醫療系統已因大量傷者不堪重負。

歐盟委員會主席馮德萊恩周四宣布，歐盟將向黎巴嫩增加3000萬歐元的緊急人道主義援助。歐盟剛在上周日宣布了一項1000萬歐元的援助計劃。今年歐盟對黎巴嫩的總援助金額由此超過1億歐元。

聯合國秘書長呼籲避免黎巴嫩爆發全面戰爭

與此同時，聯合國安理會周三就中東局勢召開緊急會議。聯合國秘書長古特雷斯警告稱，黎巴嫩局勢令人擔憂，絕對有必要避免爆發全面戰爭，否則將產生深遠而毀滅性的後果。古特雷斯同時表示，正如他在4月份針對伊朗襲擊所做的那樣，他再次強烈譴責伊朗周二對以色列發動的大規模導彈襲擊，認為這些襲擊無助於巴勒斯坦人民的事業或減輕他們的苦難。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）表示，對以色列的導彈襲擊是「對以色列在過去兩個月中持續的恐怖主義侵略行為的適度回應」，是「恢復平衡和威懾所必需的」。以色列大使達農（Danny Danon）則稱這一攻擊是「前所未有的侵略行為」。

拜登：美國不支持以色列襲擊伊朗核設施

以色列周二遭受伊朗的大規模導彈襲擊後，以色列總理內塔尼亞胡誓言將采取報復行動，而一名伊朗指揮官警告稱，如果以色列采取報復，伊朗將擴大打擊範圍。

美國總統拜登周三表示，美國不會支持以色列對伊朗核設施的襲擊。當天早些時候，七國集團領袖之前就中東緊張局勢舉行電話會議。拜登稱，七國集團領袖同意以色列有權對伊朗的襲擊作出回應，但必須適度。白宮還表示，七國領導人都明確譴責伊朗對以色列的導彈襲擊，並正在考慮對伊朗實施新的制裁。

以色列軍方周三表示，在以色列對黎巴嫩展開地面攻勢後，已有八名以軍士兵陣亡。以色列仍繼續加派步兵和裝甲部隊加入行動，表明這次行動正在擴展。以軍表示，其地面入侵主要是為了摧毀邊境的隧道和其他真主黨基礎設施​​。

隨著黎以局勢升級，英國、德國、加拿大、澳大利亞和美國等已紛紛采取行動，撤離在黎巴嫩的本國公民。據中國官媒環球網報道，10月2日，146名在黎巴嫩中國公民及5名外籍家屬搭乘國航包機安全抵達北京。報道還稱，目前，有撤離意願的中國公民均已安全撤離黎巴嫩。

以色列多線作戰

自2023年10月7日哈馬斯對以色列發動跨境襲擊以來，以色列和真主黨幾乎每天都在黎巴嫩邊境交火。在周三召開的聯合國安理會上，古特雷斯還表示，過去一周、過去一個月，甚至將近過去一年發生的事件清楚地表明：現在是在加沙立即停火，立即無條件釋放所有人質，向加沙的巴勒斯坦人提供有效人道主義援助，以及在兩國解決方案方面取得不可逆轉的進展的時候了。

哈馬斯控制的加沙衛生部周四宣布，自10月7日以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成至少41788名巴勒斯坦人死亡，96794人受傷。哈馬斯和真主黨被美國、英國、歐盟和其他國家認定為恐怖組織。

（路透社，美聯社，法新社，德新社）

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