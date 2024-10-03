中東情勢緊張 以色列駐處協助滯留國人返台

伊朗飛彈襲擊以色列導致區域航班大亂，又逢猶太新年期間旅客量激增，導致有旅客滯留機場。駐以色列代表處在猶太新年期間協助2名滯留國人離境，確保國人旅外安全。

以色列特拉維夫機場因受襲擊10月1日晚間暫時關閉，後續造成多家國際航空公司取消班機，航班大亂，再加上猶太新年期間旅客量大增，既定航班早已滿位，出現旅客無法簽轉其他航班，滯留機場情形。

駐以色列代表處表示，10月2日接獲2位自由行國人急難救助電話，經瞭解其健康情況及緊急離境需求，代表處決定今（3）日提供2人以色列、約旦邊關出境專車，護送並協助國人順利通關，經陸路抵達約旦邊關，交由駐約旦代表處接手照料，等待轉機回台，通關過程順利。

駐以色列代表李雅萍表示，駐處將持續堅守崗位，關注情勢，第一時間陳報外交部，並隨時提供僑胞國人必要的協助。

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